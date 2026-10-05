Στο Οροπέδιο Λασιθίου κατευθύνεται το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται στην Κρήτη, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Στο κλιμάκιο συμμετέχουν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Κατσαφάδος και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Ανδριανός. Αναμένεται να μεταβεί και ο Α΄ αντιπρόεδρος της βουλής Ι. Πλακιωτάκης.

Μετά το Οροπέδιο Λασιθίου, το κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στην Ιεράπετρα, όπου επίσης έχουν καταγραφεί σημαντικά προβλήματα και ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας θα κινηθεί προς το Καστέλι και στη συνέχεια θα μεταβεί στον ΒΟΑΚ, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο οδικό δίκτυο.