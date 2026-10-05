Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης προκειμένου να τον ενημερώσει για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στο Λασίθι και την ολοκληρωτική απώλεια της αγροτικής παραγωγής στο Οροπέδιο.

Ο κ. Πλακιωτάκης παρουσίασε στον Πρωθυπουργό ένα πρώτο σχέδιο για την στήριξη των πληγέντων και την γρήγορη αποκατάσταση των υποδομών ενώ αποφασίστηκε η άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και των αρμόδιων υπουργείων ώστε να ληφθούν ταχύτατα οι απαραίτητες πρωτοβουλίες.

Αμέσως μετά την συνάντηση ο κ. Πλακιωτάκης δήλωσε: “Συναντήθηκα πριν λίγο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και αφού τον ενημέρωσα αναλυτικά για την κατάσταση στο Λασίθι και ειδικότερα στην περιοχή του Οροπεδίου, συζητήσαμε τους τρόπους άμεσης στήριξης των συμπατριωτών μας που έχουν πληγεί και την αποκατάσταση των υποδομών της περιοχής.

Τον ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του και την απόφασή του για άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας, ώστε η στήριξη και η αποκατάσταση να προχωρήσουν με τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο”.

Να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την συνάντηση ο κ. Πλακιωτάκης μετέβη στο Λασίθι ώστε συνοδεία διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής μαζί με τους Υπουργούς: Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τους Υφυπουργούς: Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο (αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή) και Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό θα μεταβούν και στο Οροπέδιο Λασιθίου ώστε καταγράψουν το σύνολο των προβλημάτων και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου θα δρομολογηθούν τα απαραίτητα επόμενα βήματα.