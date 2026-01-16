Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η Οικονομική υπηρεσία του θα παραμείνει κλειστή έως 23.01.2026 λόγω μη ολοκλήρωσης της προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων στο νέο λογιστικό πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης που θα ισχύει από 01.01.2026.