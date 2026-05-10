Η Κρήτη αναδεικνύεται ως ένας από τους πλέον ολοκληρωμένους και δυναμικά αναπτυσσόμενους προορισμούς για το 2026, σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast Traveler, το οποίο τη συμπεριλαμβάνει στις κορυφαίες επιλογές για ταξίδια στην Ευρώπη.

Η Κρήτη, αναφέρει, δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στο μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», αλλά εξελίσσεται σε έναν πολυθεματικό προορισμό που συνδυάζει εμπειρίες, πολιτισμό, γαστρονομία και επενδύσεις υψηλού επιπέδου. Η Κρήτη αποτελεί έναν «all-around» προορισμό της Μεσογείου, ικανό να καλύψει διαφορετικά προφίλ ταξιδιωτών και να λειτουργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους: από παραλίες και resorts μέχρι ορεινά τοπία, φαράγγια, σπήλαια και ιστορικούς χώρους.

Για το Λασίθι αναφέρεται ότι αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές της Κρήτης στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας. Περιοχές όπως η Ελούντα και ο Άγιος Νικόλαος συγκεντρώνουν σημαντικές επενδύσεις, ενώ παράλληλα διατηρούν στοιχεία αυθεντικότητας και τοπικής ζωής. Ειδική αναφορά γίνεται στον ελληνικό όμιλο PHĀEA, «που ενσωματώνει τη σύγχρονη τάση της βιώσιμης φιλοξενίας, συνδέοντας την πολυτέλεια με την τοπική παραγωγή και το φυσικό περιβάλλον».

