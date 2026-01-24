Ανησυχητική είναι πλέον η εικόνα του νερού και στον Αλμυρό ποταμό του Αγίου Νικολάου. Η παρατεταμένη ανομβρία και οι λίγες μέχρι σήμερα βροχές έχουν κατεβάσει τη στάθμη του νερού τουλάχιστον 30 πόντους πιο χαμηλά απ’ ό,τι συνήθως.

Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα από τα σημάδια που διακρίνονται στα πλάγια… μέχρι πού δηλαδή έφτανε το νερό σε παρελθόντες χρόνους.

Επίσης, όπως παρατήρησα στη χθεσινή επίσκεψή μου, στην έξοδο του ποταμιού, μετά το γεφυράκι, έχει δημιουργηθεί μια νησίδα έξω από το νερό, ενδεικτικό και αυτό της μειωμένης ροής του ποταμού. Μία κατάσταση που δεν είχα διαπιστώσει ποτέ στο παρελθόν.

ΛΕΩΝ.Κ.