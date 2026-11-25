«Χρησιμοποίησα τρεις εργάτες για πέντε ημέρες, με μεροκάματο 90 ευρώ ο καθένας, για να μαζέψω τις ελιές μου», μας λέει η Άννα. Κάνω τον λογαριασμό: Τρεις εργάτες από 90 ευρώ, 270 ευρώ την ημέρα. Επί πέντε ημέρες, 1.350 ευρώ. Με το λάδι στα 3,50 ευρώ το κιλό, η Άννα πρέπει να πουλήσει περίπου 386 κιλά λάδι (!) μόνο για να πληρώσει τα μεροκάματα. Κι όταν βάλει κάτω και τα υπόλοιπα έξοδα, τι θα απομείνει; Είναι κρίμα, σε μια τόσο καλή χρονιά, με τα δέντρα φορτωμένα με τόσο πολύ καρπό, να έχει πέσει τόσο η τιμή του λαδιού. Δεν είναι λίγοι όσοι φέτος θα μαζέψουν ίσα- ίσα όσες ελιές χρειάζονται για το λάδι του σπιτιού τους. Σκέφτομαι, πάντως, και τους νέους που ψάχνουν ένα καλό μεροκάματο. Να μια ευκαιρία τώρα που οι ελιές θέλουν χέρια!

Διαβάσαμε (Olivenews) ότι η Ιταλία στηρίζει τους ελαιοπαραγωγούς της βάζοντας το δικό της έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στα καθημερινά γεύματα σχολείων, νοσοκομείων και χώρων εργασίας. Το υπουργείο Γεωργίας υπέγραψε σχετική συμφωνία με φορείς της εστίασης. Γίνεται αναφορά για στόχο 100.000 τόνων. Εμείς στην Κρήτη μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα παρόμοιο πρόγραμμα στήριξης των ελαιοπαραγωγών; Ειδικά φέτος που η τιμή έχει πιάσει… πάτο;

ΛΕΩΝ.Κ.