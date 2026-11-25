Γράφτηκαν πάρα πολλά για για το τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη -Αγιος Νικόλαος. Αν και “η επανάληψή είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως” δεν θα επανέλθω σε ήδη καταγεγραμμένες απόψεις αλλά θα δώσω ένα πρόσθετο στοιχείο από μία διαφορετική προσέγγιση, βάζοντας ένα επιπλέον δεδομένο στο “δούλεμα ” που μας κάνουν.

Στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεσή της (Ιανουάριος 2026 έως Ιούνιος 2026) η κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι “παραδόθηκαν” τα 10,2 km του τμήματος Νεάπολη- Άγιος Νικόλαος.

Ιδιώτης είναι ότι θέλει λέει…

Και εδώ ξεκινάνε τα περίεργα.

Στις 4/6/2026 κατάτίθεται τροποποίηση του τεχνικού δελτίου, με αφαίρεση φυσικού αντικειμένου του έργου. ΕΡΏΤΗΜΑ. Τι ακριβώς αφαιρέθηκε;

Μήπως έπρεπε να μειωθεί το φυσικό αντικείμενο για να προλάβει ο πρωθυπουργός να κόψει κορδέλα;

Στις 16/6/2026 με υπογραφή του αρμόδιου υπουργού κυρίου Παπαθανάση, μειώνεται ο προϋπολογισμός του έργου από 206.339.529€ σε 201.382.004€. Να θυμίσω εδώ ότι το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 2/9/2022 με προϋπολογισμό περίπου 157.000.000€. Θα δούμε όταν ολοκληρωθεί το έργο που θα φτάσουμε…

Στο διάστημα αυτό η εταιρεία ζητάει “ΠΡΙΜ” επίσπευσης εργασιών 41,66 εκατομμύρια ευρώ για το επίμαχο τμήμα των 10,2km.

Να θυμίσω ότι τότε όλοι μιλούσαμε για εκλογές το Φθινόπωρο και έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης να κόψει κορδέλες….

Τελικά το δημόσιο στις 23/7/2026 ενέκρινε να δωθεί ΠΡΙΜ επιτάχυνσης εκτέλεσης των εργασιών 28,8 εκατομμύρια ευρώ.

Θυμόμαστε τότε όλοι την τεράστια ταλαιπωρία των επισκεπτών αλλά και των μόνιμων κατοίκων του νομού Λασιθίου.

Έπρεπε όμως να κοπούν κορδέλες…

Το γεγονός ότι με αυτό το ΠΡΙΜ επιτάχυνσης θα μπορούσε να υλοποιηθεί η προαίρεση συντήρησης του παλιού εθνικού δρόμου και να αποφευκτεί η ταλαιπωρία στους πολίτες και η δησφήμιση του τουριστικού προϊόντος, δεν τους ενδιέφερε.

Τελικά ούτε ο πρωθυπουργός έκοψε κορδέλες ούτε υλοποιήθηκαν τα 10,2 km αλλά μόνο τα 6km.

Η κατασκευάστρια εταιρεία βέβαια ανακοίνωσε στις 29/10/2027 και διαφήμιζε στα μέσα ενημέρωσης , ότι παρέδωσε 10,2km του ΒΟΑΚ ο οποίος φτάνει μέχρι Σητεία. Μας δουλεύουν δηλαδή χοντρά… Και βέβαια το έργο πήρε παράταση έως τον Οκτώβριο του 2027.

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ.

Εγκρίθηκε ΠΡΙΜ για την εταιρεία 28,8 εκατομμύρια ευρώ, παραδίδεται κολοβό και με ατέλειες τμήμα του έργου και εμείς υποστήκαμε τεράστια ταλαιπωρία.

Ποιος εξυπηρετήθηκε; Ποιος κέρδισε τελικά,; Μήπως η κατασκευάστρια εταιρεία;

Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι. Έχουν δοθεί βεβαιώσεις για την ολοκλήρωση των 10,2 km; Έχει πληρωθεί ο εργολάβος για 10,2 χιλιόμετρα τα οποία διατυμπανίζει η κυβέρνηση ότι δόθηκαν σε κυκλοφορία;

Και προσοχή.Τα χρήματα είναι από το ταμείο ανάκαμψης το οποίο έχει λήξει….

Θα απαντήσει κανείς κυβερνητικός για αυτά τα ερωτήματα;

Υ.Γ Πολιτικό ερώτημα.

Όταν το ΠΑΣΟΚ καταθέτει προτάσεις η κυβέρνηση ρωτά αν πέρασαν από δημοσιονομικό έλεγχο. Τα 2 δις περίπου , που δόθηκαν πανελλαδικά σε αποζημιώσεις, πριμ κλπ στους εργολάβους, από ποιο δημοσιονομικό έλεγχο πέρασαν;

Από ποια λεφτόδεντρα τα μάζεψαν;

Πατεράκης Θεόδωρος

Πρώην δήμαρχος Σητείας