Κατάρρευση βράχων, πετρών και χωμάτων αλλά και μέρους της προσωρινής κατασκευής αντιστήριξης, όπως λειτουργούσε η προπαρασκευαστική κατασκευή καλουπώματος που είχε ξεκινήσει ο εργολάβος δίπλα από την καντίνα της παραλίας «Χαβάνια», προκάλεσαν τα πρωτοβρόχια των τελευταίων ημερών. Η κατάρρευση των χωμάτων στη βορεινή πλευρά και σε συνέχεια του ήδη καταρρεύσαντος τμήματος του τοιχίου επιβεβαιώνει τους φόβους για την επισφαλή στατικότητα ολόκληρου του τοιχίου, για την οποία φωνάζει ο επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται την καντίνα και την παραλία στα Χαβάνια.

Οι εργασίες που είχε ξεκινήσει ο εργολάβος μέσα στο καλοκαίρι, ως γνωστόν, «πάγωσαν» κατόπιν καταγγελίας γειτνιάζουσας επιχείρησης, λόγω της όχλησης που προκαλείτο. Ετσι παρέμειναν στη μέση η εκσκαφή για τη θεμελίωση και το καλούπωμα για την κατασκευή τσιμεντένιου τοιχίου, με σκοπό την αντιστήριξη του τμήματος του πρανούς του επαρχιακού δρόμου, που είχε καταρρεύσει μετά από έντονες βροχοπτώσεις, την περασμένη άνοιξη, συμπαρασύροντας το πέτρινο τοιχίο!

Δυστυχώς, το βουνό από τα μπάζα παραμερίστηκαν και εναποτέθηκαν πλησιέστερα στην καντίνα, με αποτέλεσμα, πέραν της άθλιας εικόνας, που αντίκριζαν οι λουόμενοι στην παραλία, να απαγορευτεί η πρόσβαση οχημάτων στο χώρο στάθμευσης. Το πάρκινγκ κατέστη επισφαλές και επικίνδυνο για τα οχήματα, αλλά όχι για τους πεζούς που κινούνταν δίπλα στα μπάζα και τα επικρεμάμενα υπολείμματα του πέτρινου τοιχίου..!

Τα σχόλια των ξένων και ντόπιων επισκεπτών της παραλίας, για την πραγματικά απαράδεκτη κατάσταση που έχει ο χώρος αυτός καθ΄ όλη την τουριστική περίοδο ήταν έντονα επικριτικά όλο το καλοκαίρι…

Η παραλία των Χαβανίων είναι μια λαϊκή, πολύ όμορφη παραλία, δίπλα σε ξενοδοχεία και μονάδες ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, την οποία επιλέγουν και πολλοί κάτοικοι του Αγίου Νικολάου για μπάνιο. Θα πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη για την αποκατάσταση, ανάπλαση και αισθητική αναβάθμισή της, αλλά και την προστασία της από την καταστροφική διαβρωτική ενέργεια της θάλασσας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ