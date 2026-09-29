Την άρση απορρήτου τηλεπικοινωνιών ζητά ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, μετά από το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα του ανακριτή αφορά έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb και ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας.

Ειδικότερα, πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Τα πρόσωπα που ελέγχονται

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης θα βρεθούν τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν και αυτά είναι: του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.

Το χρονικό εύρος της αιτούμενης άρσης του απορρήτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο και ξεκινά από τις 11 Ιουλίου 2026 και φτάνει έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Το SMS από την υπάλληλο του ιατρείου για τον Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι νέα δεδομένα για τα όσα έγιναν στο ιατρείο του Κολωνακίου είχαν προκύψει και από την κατάθεση 28χρονης υπαλλήλου του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή.

Η μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο δωμάτιο, όταν ο ασθενής υπέστη την ανακοπή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε στον σύντροφό της κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Σε αυτό, φέρεται να ανέφερε ότι ο ασθενής υπέστη ανακοπή εξαιτίας αντίδρασης στη μέθη.

«Ο Μαζωνάκης μάλλον πέθανε»

Συγκεκριμένα, φαίνεται να περιγράφει στον ανακριτή τι συνέβαινε τη στιγμή του πανικού, τη στιγμή που ο Μαζωνάκης έχανε τη ζωή του μέσα στο δωμάτιο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση.

Η 28χρονη φαίνεται να περιγράφει ότι τη στιγμή του πανικού και τη στιγμή που ακούει τη λέξη αδρεναλίνη, παίρνει το κινητό τηλέφωνο στα χέρια, ανοίγει την εφαρμογή και στέλνει ένα μήνυμα στο αγόρι της που του λέει ότι «ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης».

Αυτό δείχνει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό γνώριζε για τη μέθη και τόσες μέρες το καταθέτει ξανά και ξανά. Το θέμα είναι ότι στο ανακριτικό γραφείο, όταν ρωτήθηκε η γιατρός αν έχει χορηγήσει μέθη ή κάποια άλλη ουσία στο Γιώργο Μαζωνάκη, η ίδια έχει απαντήσει κατηγορηματικά όχι.

Αλλάζουν τις καταθέσεις τους

Παράλληλα, η μια μετά την άλλη, οι εργαζόμενες στο ιατρείο του Κολωνακίου, σπεύδουν στο γραφείο του ανακριτή. Γνωρίζουν ότι τα κινητά τηλέφωνα θα «μιλήσουν» και θα δείξουν ποιός μίλησε σε ποιον τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη και επιθυμούν να αλλάξουν όλα όσα ισχυρίστηκαν αρχικά, τονίζοντας ότι είχαν πιεστεί από την 56χρονη «να έχουν την ίδια γραμμή».

Πηγή: in.gr