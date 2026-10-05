Μήνυμα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών:

Η 5η Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών αποτελεί για τον Δήμο μας μια ξεχωριστή ευκαιρία να τιμήσουμε όλες και όλους εσάς που με πίστη, υπομονή και αγάπη «ζεσταίνετε» την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο μέσα από τις σχολικές αίθουσες.

Σήμερα η σκέψη και η ευγνωμοσύνη μας στρέφονται σε όλους εσάς που με περίσσιο φιλότιμο κρατάτε ζωντανά τα σχολεία μας σε κάθε γωνιά του Δήμου από τον Άγιο Νικόλαο και τη Νεάπολη, μέχρι την Κριτσά, το Καλό Χωριό, την Ελούντα και το Σίσι.

Το έργο σας ξεπερνά τα όρια της απλής μετάδοσης γνώσεων. Είστε οι άνθρωποι που διαμορφώνετε χαρακτήρες, εμπνέετε αξίες, καλλιεργείτε τη δημιουργικότητα και διδάσκετε στα παιδιά μας πώς να ονειρεύονται και να διεκδικούν το μέλλον τους. Πίσω από κάθε παιδί που πετυχαίνει, πίσω από κάθε σωστό πολίτη του τόπου μας, κρύβεται πάντα η δική σας υπομονή, το δικό σας χαμόγελο και το δικό σας άγρυπνο ενδιαφέρον.

Γνωρίζουμε καλά ότι το έργο σας είναι δύσκολο και συχνά ξεπερνάτε τα όρια της επαγγελματικής σας υποχρέωσης, καταθέτοντας ένα κομμάτι από την ίδια σας την ψυχή. Για αυτή την αθόρυβη καθημερινή σας προσφορά σας χρωστάμε ένα μεγάλο ειλικρινές «ευχαριστώ».

Ως Δημοτική Αρχή, αλλά πάνω από όλα ως γονείς και συνδημότες, είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα σας. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τα σχολεία μας, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και όμορφο περιβάλλον για εσάς και τους μαθητές μας. Σας εύχομαι από καρδιάς υγεία, προσωπική ευτυχία και αστείρευτη δύναμη. Να συνεχίσετε να φωτίζετε τις ψυχές των παιδιών μας με το ίδιο πάθος.

Χρόνια πολλά!

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης