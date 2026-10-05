Ο Άγιος Νικόλαος βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητισμού, φιλοξενώντας τη σπουδαία διοργάνωση «Agios Nikolaos on SUP 2026», με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και αθλητριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα νερά του Αγίου Νικολάου διεξήχθη το Παγκόσμιο Κύπελλο SUP, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Long Distance, προσφέροντας μοναδικό θέαμα και αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της περιοχής ως προορισμού διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανάμεσα στις αθλήτριες που ξεχώρισαν ήταν η Γεωργία Νεφέλη Βαρδαβά, στην κατηγορία Junior Women, η οποία αγωνίστηκε με τα χρώματα του Chania Surf Club.

Η νεαρή αθλήτρια από τον Άγιο Νικόλαο, συμμετείχε στον απαιτητικό αγώνα Long Distance των 14 χιλιομέτρων, σε μια εντυπωσιακή διαδρομή από τη Σπιναλόγκα έως τη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Οι συνθήκες του αγώνα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με τον αέρα και τον κυματισμό να αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας. Οι αθλήτριες χρειάστηκε να επιστρατεύσουν όλες τους τις δυνάμεις, την αντοχή και την αγωνιστική τους συγκέντρωση για να ολοκληρώσουν τη διαδρομή. Η Γεωργία Νεφέλη Βαρδαβά, με επιμονή και αγωνιστικότητα, κατάφερε να τερματίσει στην 7η θέση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Long Distance στην κατηγορία Junior Women, καταγράφοντας μια σημαντική διεθνή διάκριση.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες του αγώνα και το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού.

Πίσω από κάθε τέτοια διάκριση, όμως, υπάρχει πολλή δουλειά, αμέτρητες ώρες προπόνησης και άνθρωποι που στηρίζουν τον αθλητή σε κάθε βήμα.

Σημαντικός συνοδοιπόρος της Αγιονικολιώτισας αθλήτριας είναι ο προπονητής της Τάσος Τσούρης, ο οποίος με τη συνεχή καθοδήγηση και στήριξή του συμβάλλει ουσιαστικά στην αθλητική της εξέλιξη και στην προσπάθειά της να βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες αθλήτριες της ηλικίας της.

«Σε ευχαριστούμε που κάνεις περήφανο τον Άγιο Νικόλαο»

Η 7η θέση στην Ευρώπη δεν είναι απλώς ένας αριθμός στην τελική κατάταξη. Είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας και μια διάκριση που γεμίζει υπερηφάνεια την οικογένεια και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της. Οι γονείς της θέλουν να εκφράσουν δημόσια την αγάπη και την περηφάνια τους για την προσπάθειά της: «Γεωργία Νεφέλη, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις περήφανους. Σε ευχαριστούμε που κάνεις περήφανο τον Άγιο Νικόλαο και που εκπροσωπείς με τόσο όμορφο τρόπο τον τόπο μας. Η 7η θέση στην Ευρώπη είναι μια μεγάλη επιτυχία, αλλά ακόμη μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που κρύβεται πίσω από αυτή. Να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι, να ονειρεύεσαι και να κυνηγάς τους στόχους σου. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σου». Θερμές ευχαριστίες αξίζουν και στον προπονητή της, Τάσο Τσούρη, για την πολύτιμη συμβολή του στην πορεία της. Η Γεωργία Νεφέλη Βαρδάβα απέδειξε πως με δουλειά, επιμονή και πίστη στον στόχο μπορούν να έρθουν σημαντικές διακρίσεις. Και η 7η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Long Distance στον Άγιο Νικόλαο αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό σε μια αθλητική πορεία που έχει όλα τα εφόδια για να συνεχίσει να μας κάνει περήφανους.