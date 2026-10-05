Σύσκεψη παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την αποτίμηση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, όπως και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών, με φόντο την καταγραφή, αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών.

Επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου είναι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ενώ σε αυτή παραβρέθηκαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς , ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, ενώ παρών ήταν και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας και μεταξύ άλλων ο γυντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νότιου Αιγαίου και Κρήτης της Π.Υ. Μιχάλης Σεληνιωτάκης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ Άρης Παπαδογιάννης και ο διευθυντής του περιφερειακού υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Κρήτης, Νίκος Δασκαλάκης. Όπως πάντως ξεκαθαρίστηκε, ήδη, ο μηχανισμός κρατικής αρωγής βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ τα κλιμάκια των Επιτροπών της ΔΑΕΦΚ Ηρακλείου και Χανίων είναι έτοιμα να προχωρήσουν, όπου απαιτηθεί, σε αυτοψίες και καταγραφές, με τον προγραμματισμό των αυτοψιών να γίνεται σε συνεννόηση με τις αρμόδιες δημοτικές αρχές και με γνώμονα την ασφάλεια των συνεργείων και των πολιτών.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στάθηκε στην πρωτοφανή ένταση και έκταση των καιρικών φαινομένων που έπληξαν το νησί, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τις διαδικασίες καταγραφής και αποκατάστασης. «Από την πλευρά της Πολιτείας έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών, σε συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φυσικά στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο, μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορούμε» είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο κ. Δήμας, ενώ σε ότι αφορά τα μεγάλα έργα υποδομής του νησιού (όπως το ΒΟΑΚ και το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι) και την ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας, πρόσθεσε: «Είναι εξαιρετικά σημαντική η αντιπλημμυρική θωράκιση και γι’ αυτό προφανώς είναι και μέσα στον σχεδιασμό και στον προϋπολογισμό» τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς εστίασε στην άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και τον συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή ο μηχανισμός λειτούργησε άμεσα, θα έλεγα και αποτελεσματικά» και πως «ο αρχικός μας στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής» ενώ παράλληλα και η προστασία της περιουσίας του κάθε πολίτη. «Πιστεύω ότι με εξαιρετικό συντονισμό μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου του Πυροσβεστικού Σώματος που εδρεύει εδώ στο Ηράκλειο και με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην Αθήνα, μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε και συνεργαστήκαμε με τους φορείς» είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε γνωστό ότι η Περιφέρεια Κρήτης όπως όλες οι περιφέρειες της χώρας θα ενισχυθούν το επόμενο διάστημα με εξοπλισμό. «Έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασίας σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στην Περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΑΙΓΙΣ. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός μηχανημάτων, τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά από εδώ και στο εξής στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τουρνάς, ο οποίος πρόσθεσε ότι προχωράει άμεσα και η διαδικασία κήρυξης των περιοχών που έχουν πληγεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να αποδεσμευθούν διαδικασίες και να μπορέσουν οι Δήμοι να προωθήσουν όσα πρέπει να γίνουν.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής Κώστας Κατσαφάδος, αναφέρθηκε στα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων, εκφράζοντας αρχικά τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Όπως έκανε γνωστό, αύριο στις 4:00 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής έτσι ώστε να υπάρξει αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πλειστηριασμών για τις πληγείσες περιοχές, ενώ διευκρίνισε ότι σε 15 μέρες έχει γίνει συνεννόηση τόσο με τον περιφερειάρχη όσο και με τους δημάρχους προκειμένου να αποστείλουν τα αιτήματά τους, σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί». Δέσμευσή μας είναι ότι θα προσπαθήσουμε να τα ικανοποιήσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, αν όχι όλα» είπε χαρακτηριστικά, ενώ όσον αφορά τις αποζημιώσεις για τις οικοσκευές και την πρώτη αρωγή, ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για γρήγορη εκταμίευση: «Με τα δελτία αυτοψίας από την υπηρεσία μας οι πολίτες θα πρέπει να πάνε στον Δήμο με ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το Ε1 και το Ε9, να καταθέσουν την αίτησή τους. Και από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος στο υπουργείο το έγγραφο άρτιο και ολοκληρωμένο, δεσμευόμαστε ότι μέσα σε δέκα μέρες θα έχουν αποσταλεί τα χρήματα για τις οικοσκευές και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών σε όλους τους πολίτες που έχουν πληγεί» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε ότι τα ποσά των αποζημιώσεων ξεκινούν από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός σημείωσε την ανάγκη άμεσης στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών, που υπέστησαν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. «Η κυβέρνηση και το κυβερνητικό κλιμάκιο είναι εδώ, με εντολή του πρωθυπουργού, να στηρίξουμε όλους τους πληγέντες. Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, ήδη είναι ενημερωμένες και ξεκινούν την καταγραφή, για να στηρίξουμε τους παραγωγούς που έχουν πληγεί. Οι ζημιές είναι πράγματι σημαντικές, ιδιαίτερα στο Οροπέδιο Λασιθίου, στην Ιεράπετρα και βεβαίως στον Δήμο Μυλοποτάμου» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί και στην αγροτική οδοποιία προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να έχουν προτεραιότητα στις μονάδες τους και οι παραγωγοί στις καλλιέργειές τους, ενόψει μάλιστα και της ελαιοσυγκομιδής.

Στη διάρκεια της σύσκεψης ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αφού ευχαρίστησε για τη συνεργασία με τα υπουργεία -από την πρώτη στιγμή- τόνισε ότι τα προβλήματα και οι καταστροφές είναι μεγάλες σε υποδομές, αγροτικό, δημοτικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο, σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, όπως σε οικίες και αλλά έργα, όχι μόνο στους δήμους που αντιμετώπισαν εντονότερα το πρόβλημα, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος δήμων του νησιού. «Είναι σημαντικό να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την άμεση καταγραφή των ζημιών, αλλά και την αποζημίωση των πληγέντων» ξεκαθάρισε ο κ. Αρναουτάκης. Σε ότι αφορά τη σημερινή σύσκεψη όπως σημειώθηκε, αποτελεί το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών, καθώς πλέον, μετά και την υποχώρηση των καιρικών φαινομένων, στόχος είναι να διαμορφωθεί αρχικά μια ξεκάθαρη και πληρέστερη εικόνα για την έκταση των ζημιών, αλλά και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στις πληγείσες περιοχές.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος ανέφερε ότι: «Αυτό που έχει συμβεί στον Δήμο Μυλοποτάμου είναι πρωτοφανές. Αγροτική οδοποιία εξαφανισμένη, δίκτυα αποχέτευσης κατεστραμμένα και μεγάλο ζωικό κεφάλαιο» είπε ο κ. Κλάδος συμπληρώνοντας ότι σε έναν κτηνοτροφικό Δήμο, μέχρι και αυτή την ώρα οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν καμία πρόσβαση στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, ενώ ακόμη και ανάμεσα στα χωριά και τους οικισμούς η μετακίνηση είναι αδύνατη. «Τέσσερις χιλιάδες κάτοικοι δεν είχαν πρόσβαση σε νερό λόγω καταστροφής των δικτύων ύδρευσης» συμπλήρωσε ο δήμαρχος που ξεκαθάρισε ότι οι υποδομές που θα γίνουν πρέπει να είναι «σοβαρές και καλά μελετημένες, με τα σημερινά δεδομένα και τις σημερινές ανάγκες και όχι στην τύχη» είπε ο κ. Κλάδος.

Ο δήμαρχος Οροπέδιο Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης ανέφερε ότι η αγροτική καλλιέργεια είναι κάτω από το νερό και οι αγρότες έχουν καταστραφεί. «Είχαν καθυστερήσει λόγω καιρού τον περασμένο Μάιο, να μπουν οι καλλιέργειες και τώρα δεν είχαν προλάβει να κάνουν συγκομιδή» τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι το βλέμμα πρέπει να είναι στραμμένο στους παραγωγούς. «Απαιτείται από όλους στήριξη γιατί εάν δεν υπάρξει στήριξη ο Λασιθιώτης αγρότης θα πάψει να υπάρχει» , τόνισε.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, αφού ευχαρίστησε τόσο την Περιφέρεια Κρήτης, όσο και τα υπουργεία για την άμεση ανταπόκριση, έκανε λόγο για επιβεβλημένα έργα που πρέπει να προωθηθούν, ωστόσο αναφέρθηκε στο δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό – όπως χαρακτήρισε – πλαίσιο, εντός του οποίου «ακόμη και όταν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, καθυστερεί η υλοποίηση των έργων».