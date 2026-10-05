Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συμμετέχοντας σε κυβερνητικό κλιμάκιο, με αντικείμενο την αποτίμηση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών στο νησί, καθώς και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών για την καταγραφή και την αποκατάσταση των ζημιών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αρμόδιων φορέων, κατά την οποία παρουσιάστηκε αναλυτικά η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις πληγείσες περιοχές και έγινε μια πρώτη καταγραφή των αναγκών σε υποδομές, οδικό δίκτυο, αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετέχουν, επίσης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης.

Μετά τη σύσκεψη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η ένταση και η έκταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Κρήτη είναι, πράγματι, πρωτοφανής. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των υποδομών, σε συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά στο σκέλος της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο, λαμβάνεται μέριμνα από τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνεπώς, από την πλευρά της Πολιτείας έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και στόχος μας είναι να μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται προς όφελος των πολιτών».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Δήμας είπε πως η αντιπλημμυρική θωράκιση είναι μέσα στον σχεδιασμό και στον προϋπολογισμό των μεγάλων έργων κατασκευής του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης και του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι.

«Είναι πολύ σημαντικά έργα, τα οποία – πρωτίστως – σχεδιάζονται για τους πολίτες, τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής και προφανώς εξυπηρετούν και τους επισκέπτες του νησιού και της χώρας μας. Είμαστε σε εξαιρετικά καλή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα περισσότερα αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί για επιπλέον ρυθμίσεις και στα δύο έργα, έχουν υιοθετηθεί», συμπλήρωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών και τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων επισκέφθηκε εργοτάξια του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων.