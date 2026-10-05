Με δύο εκπροσώπους σε θέσεις ευθύνης συμμετέχει η Κρήτη στη νέα διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), μετά την εκλογή του Στέλιου Κριαρά στη θέση του Α΄ αντιπροέδρου και του Γιάννη Κυριακάκη στη θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα.

Την εξέλιξη χαιρετίζει ο Σύνδεσμος Κρητικής Φιλοξενίας, επισημαίνοντας ότι ενισχύεται η δυνατότητα του νησιού να συμμετέχει στη θεσμική εκπροσώπηση του ξενοδοχειακού κλάδου και στη διαμόρφωση των αποφάσεων για τον ελληνικό τουρισμό.

«Όταν ο ξενοδοχειακός κόσμος του νησιού συνεργάζεται και επιδιώκει κοινή εκπροσώπηση, μπορεί να έχει ουσιαστικό λόγο και παρουσία εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού», αναφέρει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του, συνδέοντας το εκλογικό αποτέλεσμα με τη συνεργασία των ξενοδόχων της Κρήτης.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος αναδεικνύει την παρουσία νεότερων σε ηλικία επαγγελματιών στο νέο διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΞ. Όπως σημειώνει, η ανανέωση δημιουργεί προσδοκίες για τον συνδυασμό της εμπειρίας και της θεσμικής συνέχειας με νέες ιδέες και σύγχρονες προσεγγίσεις, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στον ελληνικό και διεθνή τουρισμό.

Ο Σύνδεσμος Κρητικής Φιλοξενίας συγχαίρει τους δύο εκλεγέντες και τους εύχεται καλή δύναμη στην άσκηση των καθηκόντων τους. Δηλώνει, επίσης, ότι θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνεργασία, την ενότητα και την κοινή εκπροσώπηση των ξενοδόχων της Κρήτης, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρουσία του νησιού σε εθνικό επίπεδο.