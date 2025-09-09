Ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινώσει την ώρα του αγιασμού τα εξής σχολεία του Δήμου Αγίου Νικολάου:

* Στις 9:30 π.μ. το 1ο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου

* Στις 9.00 π.μ. το 2ο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου

* Στις 9:30 π.μ. το 5ο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου

* Στις 10:00 π.μ. το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου

* Στις 9.00 π.μ. το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Ελούντας

* Στις 10.00 π.μ. το Νηπιαγωγείο Κριτσάς.

* Στις 9.00 π.μ. το Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς

* Στις 8.30 π.μ. το 2ο και 3ο Γυμνάσιο Αγ. Νικολάου

* Στις 9:30 το Γυμνάσιο Κριτσάς

* Στις 9.00 το Γενικό Λύκειο Νεάπολης

* Στις 9.00 το ΠΕΠΑΛ Νεάπολης

* Στις 9.00 το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου