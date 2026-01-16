Tο 2025 χαρακτηρίζεται ως μια μέτρια προς κακή χρονιά για το λάδι της Κρήτης. Για το 2026 η πορεία της παραγωγής θα κριθεί από τον καιρό του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Η φετινή σοδειά στην Κρήτη εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τους 60.000 τόνους (σχεδόν η μισή από τις δυνατότητες του νησιού), ενώ πανελλαδικά η παραγωγή αναμένεται στους 200.000 με 220.000 τόνους.

Η κύρια αιτία της φετινής μειούμενης παραγωγής, αναφέρουν οι ειδικοί, είναι η παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων τριών ετών και η απουσία χιονοπτώσεων, που έχουν επηρεάσει αρνητικά τα ελαιόδεντρα. Όλα αυτά δημιουργούν έντονο προβληματισμό και ως προς την ποιότητα καθώς αυτή χαρακτηρίζεται ως «πολύ κακή», γεγονός που πιέζει περαιτέρω τις τιμές προς τα κάτω, ανάλογα με την οξύτητα.

Η τιμή παραγωγού κυμαίνεται γύρω στα 5 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Όμως, παρά τη χαμηλή τιμή, οι εξαγωγές κρητικού ελαιολάδου αυξήθηκαν σε ποσότητα, αλλά η συνολική τους αξία έμεινε στάσιμη λόγω της πτώσης της τιμής.

Προβληματισμός υπάρχει ακόμα για την παραγωγή ελαιολάδου από άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Τυνησία που αναμένει υπερπαραγωγή (500.000 τόνους!), γεγονός που ενδέχεται να πιέσει κι άλλο τις τιμές για τους Έλληνες παραγωγούς.

ΛΕΩΝ.Κ.