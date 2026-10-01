Από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η σχολική κοινότητα, μαθητές, εκπαιδευτικοί και οι γονείς και οι κηδεμόνες βρισκόμαστε μπροστά σε προβλήματα και αδιέξοδα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων του δήμου μας τα οποία ΔΕΝ αντιμετωπίζονται από τους αρμόδιους με συγκεκριμένα μέτρα και σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε

· στα σχολεία που ΔΕΝ έχουμε,

· στις προμήθειες αναλωσίμων που ΔΕΝ γίνονται ή είναι ελλιπείς σε ποσότητα και σε ποιότητα,

· στα κατεστραμμένα προαύλια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για πανηγύρια, πάρκινγκ κλπ και ΔΕΝ προστατεύθηκαν από τους αρμόδιους και ΔΕΝ προβλέφθηκε η αποκατάσταση τους ΠΡΙΝ την έναρξη της σχολικής χρονιάς,

· στους βανδαλισμούς σε λυόμενες αίθουσες – αποθήκες παρανόμως τοποθετημένες σε κοινόχρηστους χώρους που τους ονομάζουμε σχολεία που ΔΕΝ πληρούν ούτε τις βασικές προδιαγραφές για δημόσια χρήση,

· στις επισκευές που ΔΕΝ έγιναν,

· στα πάγια που ΔΕΝ τοποθετήθηκαν (κλιματιστικά), ράμπες, στέγαστρα, και….. ατέλειωτη η λίστα.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ, που του αναλογεί, ούτε η Δημοτική Αρχή ούτε και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. και Δ.Ε. Λασιθίου οι οποίες εφαρμόζουν αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας που μάλλον αφορούν σε άλλη χώρα, σίγουρα όχι την Ελλάδα του 2026.

Η ευθύνη αποδίδεται ΑΤΟΜΙΚΑ , με αποτέλεσμα

Οι γονείς και οι κηδεμόνες να καλούνται να

Ø επισκευάσουν φθορές,

Ø αγοράσουν ακόμα και χαρτί Α4 μαζί με τη λίστα του εκπαιδευτικού

Ø επιβαρυνθούν τις αυξήσεις στα κυλικεία με αντίστοιχα μειωμένη ποσότητα προϊόντων,

Ø βοηθήσουν τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες για να στείλουν τα παιδιά τους στις εκπαιδευτικές εκδρομές,

Ø πείσουν τα παιδιά τους ότι οι καταλήψεις που αποφάσισαν ζητώντας δικαίως να βελτιωθούν οι συνθήκες στην σχολική τους ζωή, έχουν κηρυχθεί παράνομες από το κράτος και αν τις συνεχίσουν θα διωχθούν ποινικά για παραμέληση ανηλίκου και θα προσαχθούν,

Ø εξηγήσουν στα παιδιά τους γιατί στοιβάζονται σε σχολεία που έχουν κατασκευαστεί 50 χρόνια πριν, σε λυόμενες αίθουσες που έχουν τοποθετηθεί σε οικόπεδα και προαύλια, σε σχολικές μονάδες που εξυπηρετούν διπλάσιο μαθητικό πληθυσμό από αυτόν για τον οποίον είχαν σχεδιασθεί.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ & ΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ, ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ!

Σήμερα βιώσαμε όλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες το ανεύθυνο και ανίκανο πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων στον Δήμο μας που ΔΕΝ πάρθηκε έγκαιρα έθεσε σε ΚΙΝΔΥΝΟ τα παιδιά μας, τους εκπαιδευτικούς μας και όλους εμάς τους πολίτες. Δεν θα αναφερθούμε στα έγγραφα που έχουμε κάνει και τα υπομνήματα που έχουμε καταθέσει ως Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του δήμου Αγίου Νικολάου για τα πρωτόκολλα που πρέπει να υπάρχουν σε έκτακτες περιπτώσεις, για τα σχέδια πολιτικής προστασίας, για την κυκλοφοριακή σύνδεση των σχολικών μονάδων, για την πυρασφάλεια, για όλα αυτά που πρέπει να έχει ένα σχολικό κτήριο για να λειτουργήσει με ΑΣΦΑΛΕΙΑ . ΌΛΟΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ! Δεν πρέπει μόνο εμείς να σεβόμαστε την δημόσια περιουσία και να νουθετούμε τα παιδιά μας πρέπει και εσείς υπεύθυνοι και αρμόδιοι της Πολιτείας να σέβεστε τους πολίτες σας!

Οι συνέπειες από την τραγική καθυστέρηση ενημέρωσης των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων για την αναστολή λειτουργίας των καθώς και από την έλλειψη ύπαρξης πρωτοκόλλων εκκένωσης αυτών διασφαλίζοντας την οργανωμένη και ασφαλή μετακίνηση του μαθητικού πληθυσμού, επιβάρυναν για άλλη μία φορά τις οικογένειες που είχαν τα παιδιά τους στο δρόμο, τους εκπαιδευτικούς που είναι ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για τους μαθητές τους και έπρεπε να τους κρατήσουν μέσα σε πλημμυρισμένα σχολεία (άραγε ΠΟΙΟΣ θα αναλάβει να τα καθαρίσει και να τα επισκευάσει, οι γονείς και οι κηδεμόνες;) και τους μαθητές που καλούνται να κάνουν μάθημα από πλατφόρμες (στο σπίτι τους προφανώς το οποίο δεν έχει ρεύμα και διαδίκτυο λόγω των καιρικών συνθηκών) ή από το κινητό τους που ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούν, γιατί αλλιώς αν δεν συμμετέχουν στο μάθημα θα πάρουν απουσία.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών δήμου Αγίου Νικολάου καλεί την Δημοτική Αρχή, την Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Λασιθίου να μας απαντήσουν «Ποιος έχει τελικά την ευθύνη για την λειτουργία των σχολικών μονάδων στον Δήμο Αγίου Νικολάου;» για να ληφθούν ΤΩΡΑ τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην βιώσουμε παρόμοιες καταστάσεις σαν την σημερινή.