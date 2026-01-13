Ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργανώνει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου πεζοπορία για τα μέλη του και όσους θέλουν να εγγραφούν στην περιοχή του οροπεδίου Καθαρού. Θα ξεκινήσουμε λίγο έξω από την είσοδο του Καθαρού κοντά στο Αβδελιακό και θα ανηφορίσουμε σιγά σιγά για τη κορυφή Ανεφαλάκοι, θα συνεχίσουμε για τη Πλατιά κορυφή και μετά για τη κορυφή Κότσυρος. Από κει θα κατηφορίσουμε και θα πάρουμε τον χωματόδρομο, που θα μας φέρει πίσω στην αφετηρία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Ορειβατικά παπούτσια, μπαστούνια, νερό, σνακ, αδιάβροχο / αντιανεμικό. ΑΠΟΣΤΑΣΗ: περίπου 12 χιλ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ώρες

Β.Δ. 1 Υ. Δ.: 480μ

ΑΡΧΗΓΟΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σοφία Σιδηροπούλου (693 466 8294)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: την Κυριακή το πρωί στις 8.00 από τον Άγιο Νικόλαο (Κ.Καραμανλή 23, μπροστά από S/M ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ). Μετάβαση με ΙΧ: Παρακαλείσθε να δώσετε 7€ στον οδηγό.

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από παλιότερη πεζοπορία της ομάδας, όροι συμμετοχής, εξοπλισμός στο blog του Συλλόγου: https://orsian.blogspot.com/p/blog-page_27.html