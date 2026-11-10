Στο πλαίσιο του «Τριημέρου Λόγου και Τέχνης» ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Ωδείο Τέχνης Κρήτης συνδιοργανώνουν ένα πρωτότυπο και δυναμικό σεμινάριο αφιερωμένο στην τέχνη του Beatbox και των Αεροφώνων.



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 από τις 17:00 έως τις 18:30, στον χώρο του Ωδείου Τέχνης.



Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο διακεκριμένος μουσικός Νίκος Δημηνάκης ο οποίος θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στα μονοπάτια του ρυθμού, της φωνητικής κρούσης και των πνευστών οργάνων. Μέσα από τη διδασκαλία του, η μουσική παράδοση συναντά τον σύγχρονο αστικό ήχο, προσφέροντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία.



Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.



Πληροφορίες & Κρατήσεις:



Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων η κράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για κρατήσεις στο τηλέφωνο 28410-89513 (καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακου έως τις 15:00).