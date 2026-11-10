Δύο λέμβοι με συνολικά 88 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου, σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στην πρώτη περίπτωση αργά τη νύχτα της Δευτέρας, λέμβος με 35 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, 22 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Σε δεύτερη επιχείρηση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 53 αλλοδαπούς, 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από πλοίο της δύναμης Frontex.

Οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν με καλό καιρό και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπως αναφέρει η ertnews.