Με τις ταινίες “Ο Tad και το Μαγικό Λυχνάρι” [ Μεταγλωττισμένο ], “Resident Evil”, “Το Ημερολόγιο της Βέριτι”, συνεχίζονται από το Σάββατο 10 έως και την Τετάρτη 14/10/2026 οι προβολές στο Κινηματοθέατρο «REX» στον Άγιο Νικόλαο.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ από Σάββατο 10/10 έως και Τετάρτη 14/10

Γενική Είσοδος: 6€ // ΑΜΕΑ και Πολύτεκνοι: 5€ #online Κλείστε εύκολατα εισιτήρια σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/…/rex-dimotikos…/

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Ο Tad και το Μαγικό Λυχνάρι [ Μεταγλωττισμένο ]

Σάββατο 10/10 Κυριακή 11/10 Τρίτη 13/10 Τετάρτη 14/10 Ώρα: 18:30

Η Όλι, η ατρόμητη δίχρονη κόρη της Σάρα και του Ταντ, έχει μεταμορφώσει τον Ταντ σε υπερπροστατευτικό πατέρα, ενώ ο Μούμιας αισθάνεται παραμελημένος λόγω της προσοχής που λαμβάνει η κόρη. Όταν βρίσκουν το μαγικό λυχνάρι από τις Χίλιες και Μία Νύχτες στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Μούμιας τού ζητά να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο στο Παϊτίτι του Περού, το 1502, τότε που ήταν νέος και όλοι τον αγαπούσαν. Ο Ταντ, η Σάρα και όλη η ομάδα θα πρέπει να ακολουθήσουν τον Μούμια στο παρελθόν, πριν αυτός αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Το ταξίδι τους θα τους οδηγήσει πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό, από το Περού στην Ελλάδα, και από εκεί βαθιά στη Μέση Ανατολή, μέχρι τη σπηλιά του Αλί Μπαμπά και των Σαράντα Κλεφτών.

Κατάλληλο για όλους

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“Resident Evil”

Σάββατο 10/10 Τετάρτη 14/10 Ώρα: 21:15

Ο Μπράιαν, ένας ιατρικός κούριερ, χωρίς να το θέλει βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν ασταμάτητο αγώνα επιβίωσης, καθώς μια μοιραία φρικιαστική νύχτα διαλύει τα πάντα γύρω του και το χάος επικρατεί.

Κατάλληλο για άνω των 16 ετών

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“Το Ημερολόγιο της Βέριτι”

Κυριακή 11/10 Δευτέρα 12/10 Ώρα: 21:15

Η Λόουεν Άσλι είναι μια συγγραφέας που χρειάζεται δουλειά, όταν ο Τζέρεμι Κρόφορντ επικοινωνεί μαζί της. Η σύζυγος του Τζέρεμι είναι η συγγραφέας μπεστ-σέλερ Βέριτι Κρόφορντ, και λόγω ενός μυστηριώδους ατυχήματος δεν μπορεί να ολοκληρώσει την επιτυχημένη σειρά βιβλίων της. Ο Τζέρεμι ζητά από τη Λόουεν να ολοκληρώσει τη σειρά, και ενώ εκείνη εργάζεται πάνω σε αυτήν, ανακαλύπτει ένα χειρόγραφο που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ψυχολογική υγεία της Βέριτι και τις πιθανές συνδέσεις με τις δημοσιεύσεις της.

Κατάλληλο για άνω των 18 ετών ––––––––