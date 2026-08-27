Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 21:30 στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κουναλίου θα πραγματοποιηθεί μια κρητική βραδιά με τον Αντώνη και Μανώλη Χαριτάκη, ενώ θα συμμετέχει και η σχολή χορού «Το Σπίτι της Τέχνης» της Ανδριανής Γαλανού.