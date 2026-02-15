Συνελήφθησαν χθες δύο 28χρονοί ημεδαποί (άντρας και γυναίκα) για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, στις οικίες των ημεδαπών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα, για τα οποία δεν πληρούνταν οι ασφαλείς όροι φύλαξης, -5- αεροβόλα όπλα, -2- μαχαίρια, τσεκούρι χειρός, -109- φυσίγγια και -932- μεταλλικά σφαιρίδια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Αγίου Νικολάου.