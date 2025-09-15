Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στις 15:00 στα γραφεία της (οδός Λατούς 18) συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΑΝ για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση συμμετοχής της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας της Δ.ΥΠ.Α., για την πρόσληψη ενός ατόμου. Έγκριση μισθοδοτικών καταστάσεων, υπερωριών – εξαιρέσιμων και λοιπής εργασίας, του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. μηνός Αυγούστου 2025. Συζήτηση επί αιτήματος του υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. κ. Λ.Ε. του Γ. Συζήτηση επί αιτήματος της υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. κ. Τ.Χ. του Ι. Έγκριση παράτασης ισχύος της Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. περί ρύθμισης των οφειλών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Έγκριση για α) την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 269 παρ. και άρθρο 269Α του Ν.4412/2016 και β) των όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για το έργο με τίτλο: “Μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφελείας ύδρευσης στα σημεία εμπλοκής με την εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας”. Ορισμός τριμελούς επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 269 παρ. δ και άρθρο 269Α του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: “Μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφελείας ύδρευσης στα σημεία εμπλοκής με την εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας”. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Yποδομές Αποχέτευσης περιοχών Βαθύ, Αμμουδάρας, Αλμυρού”. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “(2025) Υψομετρική προσαρμογή φρεατίων αποχέτευσης”. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “(2025) Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων κρουνών πυρόσβεσης στο Δήμο Αγίου Νικολάου”. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 110/12-08-2025 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “(2024). Αποκατάσταση οδοστρωμάτων μετά από εκσκαφές για την αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη ΔΕ Νεάπολης”.