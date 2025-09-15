Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στις 15:00 στα γραφεία της (οδός Λατούς 18) συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΑΝ για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
- Έγκριση συμμετοχής της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας της Δ.ΥΠ.Α., για την πρόσληψη ενός ατόμου.
- Έγκριση μισθοδοτικών καταστάσεων, υπερωριών – εξαιρέσιμων και λοιπής εργασίας, του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. μηνός Αυγούστου 2025.
- Συζήτηση επί αιτήματος του υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. κ. Λ.Ε. του Γ.
- Συζήτηση επί αιτήματος της υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. κ. Τ.Χ. του Ι.
- Έγκριση παράτασης ισχύος της Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. περί ρύθμισης των οφειλών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
- Έγκριση για α) την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 269 παρ. και άρθρο 269Α του Ν.4412/2016 και β) των όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για το έργο με τίτλο: “Μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφελείας ύδρευσης στα σημεία εμπλοκής με την εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας”.
- Ορισμός τριμελούς επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 269 παρ. δ και άρθρο 269Α του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: “Μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφελείας ύδρευσης στα σημεία εμπλοκής με την εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας”.
- Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Yποδομές Αποχέτευσης περιοχών Βαθύ, Αμμουδάρας, Αλμυρού”.
- Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “(2025) Υψομετρική προσαρμογή φρεατίων αποχέτευσης”.
- Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “(2025) Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων κρουνών πυρόσβεσης στο Δήμο Αγίου Νικολάου”.
- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 110/12-08-2025 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “(2024). Αποκατάσταση οδοστρωμάτων μετά από εκσκαφές για την αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη ΔΕ Νεάπολης”.