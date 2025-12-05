Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Κοινότητας Νεάπολης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στις 18.00 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης με θέματα:

– Απόψεις σχετικά με κατασκευή περίφραξης εντός φερόμενης Κοινόχρηστης αυλής.

– Συζήτηση αιτήματος Κοσμαδάκη Άννας.

– Επικαιροποίηση Απόφασης για επικίνδυνα δένδρα λεύκας.

– Συζήτηση αιτήματος Βλασσάκη Ευαγγελίας.

– Κατάργηση θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Κορυτσάς.

– Δημιουργία θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Αναπήρων Πολέμου (έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης).

Σχετική πρόσκληση απεύθυνε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης Δημήτριος Γαλανάκης.