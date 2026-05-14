Σε κλίμα στενής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την πορεία των έργων και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτριος Αναγνώπουλος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στο νησί.

Κεντρικός άξονας της πολιτικής απόφασης που επιβεβαιώθηκε στη σύσκεψη, είναι ο διαρκής συντονισμός μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Περιφέρειας Κρήτης για την ομαλή εξέλιξη των έργων στα τμήματα του ΒΟΑΚ, τη συνέχιση των παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας και τη συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου, με κοινό στόχο την ελαχιστοποίηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων μέσω ειδικών ρυθμίσεων, νυχτερινών εργασιών και ενισχυμένης αστυνόμευσης.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας υπογράμμισε πως οι συναντήσεις των εμπλεκόμενων φορέων θα πυκνώσουν το επόμενο διάστημα και με την δική του παρουσία, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε πως στην Ομάδα Εργασίας για την άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν, την Περιφέρεια Κρήτης θα εκπροσωπεί ο Γενικός Διευθυντής Υποδομών Γιώργος Αγαπάκης, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση των τεχνικών θεμάτων του ΒΟΑΚ, διασφαλίζοντας την έγκυρη τεχνική συνδρομή της Περιφέρειας στο έργο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, Χανίων Νίκος Καλογερής, Ρεθύμνου Μαρία Λιονή και Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης. Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας μετείχαν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, ο Διευθυντής Αστυνομίας Ηρακλείου Ταξίαρχος Παρασκευάς Χηνόπουλος, ο Διευθυντής Αστυνομίας Λασιθίου Ταξίαρχος Μιχαήλ Τσιριλάκης, ο Διευθυντής Αστυνομίας Ρεθύμνου Ταξίαρχος Χρήστος Παπαδάκης και η Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας ΒΟΑΚ Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ελένη Παπαθανασίου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, της Περιφέρειας και της Αστυνομίας.