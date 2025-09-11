Η Δημοτική Αρχή και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υπέγραψαν εχθές μια μαύρη σελίδα για τη λειτουργία των θεσμών στο Δήμο μας. Με πραξικοπηματική μεθόδευση, ακύρωσαν συνεδρίαση που είχε κληθεί με απόλυτη νομιμότητα από το 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ρητά έχει προβλεφθεί από το νομοθέτη, καταπατώντας κάθε έννοια δημοκρατίας και κανονισμού.

Η Πρόεδρος, αντί να σταθεί στο ύψος του ρόλου της, λειτούργησε ως εκτελεστικό όργανο της Δημοτικής Αρχής, επικαλούμενη ανύπαρκτα «νομικά μορφώματα» για να φιμώσει τη μειοψηφία και να αποτρέψει τη συζήτηση του θέματος που είχε εισαχθεί νόμιμα στη μονοθεματική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Πρόκειται ξεκάθαρα για κατάχρηση θεσμικής λειτουργίας εκ μέρους της Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και για μια ωμή απόπειρα συγκάλυψης.

Η Δημοτική Αρχή απέδειξε ότι φοβάται τον έλεγχο και την αλήθεια. Φοβάται τον διάλογο. Φοβάται τη φωνή της μειοψηφίας. Γι’ αυτό καταφεύγει σε πρακτικές φίμωσης και σε θεσμικούς ακροβατισμούς, που δεν συνάδουν ούτε με δημοκρατία ούτε με διαφάνεια.

Επειδή η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε δικαστικό χαρακτήρα ούτε σκοπό την επιβολή κυρώσεων, αλλά αποσκοπούσε στην έκδοση κοινού ψηφίσματος με την οριοθέτηση της συμπεριφοράς αιρετού καθώς και στην υπενθύμιση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει όποιος υπηρετεί την αυτοδιοίκηση. Επειδή το δικαίωμα της μειοψηφίας δεν υπακούει σε κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις. Καταγγέλλουμε απερίφραστα την πρωτοφανή αυτή αυθαιρεσία.

Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε προσωπικό φέουδο της Προέδρου ή σε μηχανισμό συγκάλυψης της Δημοτικής Αρχής.

Δηλώνουμε ότι και οι τρεις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, θα κινηθούμε θεσμικά , προς κάθε αρμόδιο όργανο κατά της απαράδεκτης χθεσινής απόφασης που ψηφίστηκε από το σύνολο των παρόντων δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης, προκειμένου να την καταρρίψουμε και να αποκαταστήσουμε την τάξη και τη δημοκρατική λειτουργία του ανώτατου οργάνου του Δήμου μας.

Η Δημοκρατία δεν φιμώνεται.

Όσοι επιχειρούν να την καταπατήσουν, θα βρουν απέναντί τους όχι μόνο τη μειοψηφία, αλλά κάθε πολίτη που σέβεται τους θεσμούς και απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό.

«Συνεργασία Δημοτών» – Χαριτάκης Θωμάς

«Στην Πράξη» – Αλεξάκης Χαρίλαος

«Λαϊκή Συσπείρωση» – Φιλιππάκης Γεώργιος