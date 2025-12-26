Η δημοτική αρχή του Αγίου Νικολάου δεν έχει αποφασίσει ακόμη επί του πρακτέου, σχετικά με το αν και πώς μπορεί να γίνει «επιστροφή» ή συμψηφισμός των επιπλέον χρημάτων που εισπράχθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, για το τέλος παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών από την ΑΑΔΕ και αποδόθηκαν στη συνέχεια στο Δήμο καθ’ υπέρβαση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, που είχε αποφασίσει την επιβολή μειωμένου τέλους για τον πρώτο μήνα της τουριστικής περιόδου του 2025.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την τελευταία αναπροσαρμογή του τέλους παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών, ο Δήμος αύξησε το αντίστοιχο τέλος για τους έξι μήνες (Μάιο- Οκτώβριο) από 0,50% σε 0,75%, διατηρώντας όμως τον Απρίλιο (πρώτο μήνα της τουριστικής περιόδου) στο 0,50%. Η ΑΑΔΕ όμως, αντί να εφαρμόσει την απόφαση με μειωμένο συντελεστή τον Απρίλιο, τον χρέωσε κι εκείνο με αυξημένο συντελεστή. Αποτέλεσμα ήταν, οι ξενοδοχειακές και οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τέλος επί εκδιδομένων λογαριασμών περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι υποχρεούνταν…

Η αγνόηση της νόμιμης απόφασης του Δήμου, αλλά και άλλων τουριστικών δήμων της χώρας που εφάρμοσαν μειωμένο τέλος για τον Απρίλιο, όπως ο Δήμος Χερσονήσου κα., διαπιστώθηκε με την πρώτη εκκαθάριση των τελών το Μάιο και έγινε αντιληπτή από λογιστές των επιχειρήσεων, που διαμαρτυρήθηκαν στο Δήμο…

Η ΑΑΔΕ απάντησε ότι η καταχώρηση μεμονωμένων συντελεστών για ένα μήνα είναι τεχνικά αδύνατη. Η εκκαθάριση και απόδοση πραγματοποιείται ανά τρίμηνο…

Μπρος σε αυτή τη δήλωση, ο Δήμος θεώρησε θεμιτό να προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό των συντελεστών ανά τρίμηνο και όχι ανά μήνα.

Οπότε να ισχύσει, αναδρομικά: Από Ιανουάριο -Μάρτιο 0,50%, από Απρίλιο -Ιούνιο 0,75%, από Ιούλιο- Σεπτέμβριο 0,75%, από Οκτώβριο -Δεκέμβριο 0,50%.

Με την διευθέτηση αυτή αυξάνεται ο Απρίλιος από 0,50% σε 0,75% και μειώνεται ο Οκτώβριος από 0,75% σε 0,50%.

Το πρόβλημα είναι περιπλεγμένο

Η ΑΑΔΕ αγνόησε και -από την πληροφόρηση που έχουμε από το Δήμο- παρά τις κρούσεις που έχουν γίνει, εξακολουθεί να αγνοεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προχώρησε σε επιβολή αυξημένου συντελεστή 0,75% και για τα τέλη του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου! Πιθανότατα, η ΑΑΔΕ εφαρμόζει ένα ενιαίο αυξημένο συντελεστή (0,75%) και για τους 12 μήνες, αγνοώντας στο σύνολό της την απόφαση του Δήμου!!!

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο πονοκέφαλο στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, που μέχρι στιγμής, όπως φαίνεται, δεν εστίασε στο πρόβλημα, διότι είχε επικεντρωθεί κυρίως στη σύνταξη και έγκριση του Προϋπολογισμού του 2026.

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αρακαδάκης με τον οποίο επικοινώνησε χθες η ΑΝΑΤΟΛΗ, είπε ότι το πρόβλημα είναι περιπλεγμένο και απασχολεί και άλλους τουριστικούς δήμους. Περιπλέχθηκε από τη στιγμή που το τέλος αυτό έπαυσε να εισπράττεται από τους δήμους και το εισπράττει η ΑΑΔΕ, παρακρατώντας 5% ως κρατική προμήθεια για την παρεχόμενη υπηρεσία είσπραξης και άλλα 5% που αποδίδει σε αδύναμους οικονομικά ΟΤΑ. Από το υπόλοιπο που αποδίδεται κατά διαστήματα στο δικαιούχο δήμο, δεν είναι δυνατόν, τεχνικά, να διαχωριστεί το ποσό που εισπράχθηκε από μια επιχείρηση σε μηνιαία βάση, αφού το χρηματικό ποσό αποδίδεται συνολικά.

Ο Δήμος, είπε ο αντιδήμαρχος θα επικοινωνήσει και με άλλους τουριστικούς δήμους, όπως π.χ. τον όμορο Δήμο Χερσονήσου, για να αναζητηθεί κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος. Κι εφ’ όσον η ΑΑΔΕ συνεχίσει να «κωφεύει» αγνοώντας τις αποφάσεις των ΟΤΑ, πιθανόν το ζήτημα να τεθεί σε ανώτερο επίπεδο, στην ΚΕΔΕ και σε κυβερνητικό, για να γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις ή να ληφθεί και σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, εφόσον απαιτείται.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ