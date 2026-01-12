Το Καρνάγιο – Πίτα του Ρήγα θα παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες.

Όχι από αδιαφορία, αλλά από ανάγκη.

Ανάγκη για ξεκούραση, για ανάσα, για ανανέωση.

Και ταυτόχρονα για να γίνει με φροντίδα η εύρεση νέου προσωπικού, ώστε η επιστροφή του να είναι αντάξια όσων το εμπιστεύονται καθημερινά.

Γιατί το καλό φαγητό θέλει χρόνο, ανθρώπους με μεράκι και ενέργεια.

Και για να συνεχίσουν να μας υποδέχονται όπως μας αξίζει, χρειάζεται πρώτα να φροντίσουν εκείνους που το δημιουργούν.

Σύντομα ξανά κοντά σας, με την ίδια ποιότητα, την ίδια αγάπη και ακόμη περισσότερη διάθεση.

Το Καρνάγιο – Πίτα του Ρήγα ευχαριστεί για την κατανόηση και τη στήριξή σας.