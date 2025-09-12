Για χρόνια το κλειστό περίπτερο στέκονταν σαν «φάντασμα» σε κεντρικό σημείο της πόλης, υπενθυμίζοντας μια εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτί.

Στο τέρμα της οδού Κ. Παλαιολόγου, δίπλα στο Κυκλοφοριακό Πάρκο, βρισκόταν ίσως το πιο χαρακτηριστικό από αυτά τα ερείπια. Ένα κουβούκλιο που επί χρόνια υποβάθμιζε την εικόνα της περιοχής και είχε χαρακτηριστεί εστία μόλυνσης. Είχε αποφασιστεί η απομάκρυνσή του ήδη από προηγούμενη δημοτική περίοδο – απόφαση που επιτέλους υλοποιήθηκε.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας το περίπτερο ξηλώθηκε, ανοίγοντας τον χώρο και απαλλάσσοντας τη γειτονιά από μια εικόνα εγκατάλειψης.

Αναμένεται να ακολουθήσει η απομάκρυνση και του περιπτέρου στην οδό Επιμενίδου. Το περίπτερο που έκλεισε πριν από ενάμιση χρόνο εξακολουθεί να καταλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο δίπλα στη στάση του ΚΤΕΛ, αποτελώντας εμπόδιο αλλά και αντιαισθητικό κατάλοιπο.