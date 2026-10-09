Έναν σταθερό κύκλο καλλιτεχνικών δράσεων για τη χειμερινή περίοδο σχεδιάζει η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), με στόχο να φέρει το κοινό της περιοχής πιο κοντά στο θέατρο και τη σύγχρονη σκηνική δημιουργία. Από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο, κάθε μήνας θα συνοδεύεται από ένα διαφορετικό ραντεβού με τη σκηνή, μέσα από ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, stand-up comedy, σύγχρονες παραγωγές, καθώς και παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους. Όπως αναφέρεται και σε σχετικό ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά που δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας κατά τους χειμερινούς μήνες, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες ευκαιρίες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Αγίου Νικολάου να γνωρίσουν διαφορετικές μορφές θεατρικής έκφρασης και να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. «Κάθε μήνα και μια διαφορετική παράσταση. Κάθε μήνα, ένα νέο ραντεβού με τη σκηνή. Μια νέα αφορμή για συνάντηση, συμμετοχή και επικοινωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά η Δ.Α.Ε.Α.Ν., δίνοντας το στίγμα της πρωτοβουλίας για την πολιτιστική περίοδο που ξεκινά.

Το δελτίο τύπου του Δήμου αναφέρει:

Μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία με τίτλο «Το Θέατρο του Μήνα» εγκαινιάζουν ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), δημιουργώντας έναν σταθερό κύκλο θεατρικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο Κινηματοθέατρο ΡΕΞ.

Από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο, το κοινό του Αγίου Νικολάου θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί κάθε μήνα μια διαφορετική παράσταση, μέσα από ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει θέατρο, stand-up comedy, σύγχρονες σκηνικές παραγωγές, καθώς και παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ενεργοποίηση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλά και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για το κοινό του Αγίου Νικολάου να έρθει σε επαφή με το θέατρο και τη σύγχρονη σκηνική δημιουργία.

Κάθε μήνα, μια διαφορετική παράσταση. Κάθε μήνα, ένα νέο ραντεβού με τη σκηνή.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις που έρχονται θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.