Η προσγείωση της πρώτης πτήσης της Cyprus Airways στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, δεν αποτέλεσε απλώς ένα τυπικό εναέριο «ραντεβού». Στην πραγματικότητα, σηματοδότησε την επίσημη έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο μεγαλονήσους, με στόχο τη μετατροπή της παραδοσιακής ανταγωνιστικότητας σε μια ισχυρή, συμπληρωματική συμμαχία.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου, Κώστας Κουμής, μιλώντας στην «ΑΝΑΤΟΛΗ», έδωσε το στίγμα αυτής της νέας εποχής. Για τον ίδιο, η καθιέρωση τακτικών πτήσεων μεταξύ Λάρνακας και Ηρακλείου είναι ο θεμέλιος λίθος για μια «κοινή γέφυρα» πάνω από τη Μεσόγειο, η οποία φιλοδοξεί να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη, προσελκύοντας επισκέπτες από την άλλη άκρη του κόσμου.

Η συζήτηση με τον Κύπριο Υφυπουργό επικεντρώθηκε αρχικά στις άμεσες προτεραιότητες. Η βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση επιτρέπει πλέον μια στοχευμένη εστίαση στις ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες αποτελούν το «κλειδί» για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

«Θεωρούμε ότι είναι αρκετές οι ειδικές μορφές τουρισμού στις οποίες θα μπορούσαμε να αποδώσουμε μεγαλύτερη έμφαση τα επόμενα χρόνια με σκοπό να αυξηθούν οι τουριστικές ροές από το ένα νησί προς το άλλο», τόνισε ο κ. Κουμής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον θρησκευτικό τουρισμό, έναν τομέα με βαθιές ρίζες και για τις δύο περιοχές.

Παράλληλα, ο συνεδριακός τουρισμός μπαίνει στο «μικροσκόπιο», καθώς η εγγύτητα και η πλέον εύκολη πρόσβαση καθιστούν την Κρήτη και την Κύπρο ένα ιδανικό δίδυμο για διεθνή συνέδρια, ικανό να συντηρήσει την κινητικότητα ακόμα και τους «δύσκολους» χειμερινούς μήνες.

Κοινά πακέτα για Κίνα και ΗΠΑ

Ωστόσο, το μακρόπνοο όραμα του κ. Κουμή εκτείνεται πολύ πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η στρατηγική του εστιάζει στην οικοδόμηση κοινών τουριστικών πακέτων (joint packages) που θα απευθύνονται στις λεγόμενες “Far East Markets” με αιχμή την Κίνα) και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για αγορές που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ισχυρή παρουσία ούτε στην Κύπρο ούτε στην Κρήτη, αλλά διαθέτουν τεράστιο δυναμικό.

Ο Κύπριος Υφυπουργός ήταν σαφής: «Θεωρούμε ότι η οικοδόμηση κοινών πακέτων μεταξύ Κύπρου-Κρήτης — όπου το ένα νησί μπορεί να συμπληρώσει το άλλο ως προορισμοί — κοντά σε αυτές τις αγορές, είναι ένα μεγάλο στοίχημα και ένα μεγάλο εγχείρημα». Η λογική είναι απλή: ένας ταξιδιώτης που διανύει χιλιάδες χιλιόμετρα από την Κίνα ή την Αμερική, αναζητά μια πολυεπίπεδη εμπειρία. Προσφέροντάς του τη δυνατότητα να επισκεφθεί δύο ιστορικά νησιά σε ένα ταξίδι, η ελκυστικότητα του προϊόντος αυξάνεται κατακόρυφα, προσφέροντας πραγματικό “value for money».

«Η Διαδρομή του Αποστόλου Παύλου»

Ως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ανεκμετάλλευτης ευκαιρίας, ο κ. Κουμής ανέφερε τη «Διαδρομή του Αποστόλου Παύλου». Είναι μια ιστορική και θρησκευτική διαδρομή που διασχίζει και τα δύο νησιά, αλλά που ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρηθεί η από κοινού αξιοποίησή της.

«Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να καταφέρουμε να πείσουμε κόσμο από άλλες χώρες να επισκεφθεί και τα δύο νησιά μαζί», σημείωσε με νόημα, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία του επισκέπτη πρέπει να προβάλλεται ως «ημιτελής» αν δεν περιλαμβάνει και τους δύο σταθμούς.

Προκλήσεις και ρεαλισμός

Παρά το κλίμα ενθουσιασμού από το ξεκίνημα της προσπάθειας, ο κ. Κουμής δεν παρέλειψε να επισημάνει τις δυσκολίες. Η δημιουργία κοινών πακέτων για μακρινές αγορές είναι ένα σύνθετο εγχείρημα που απαιτεί χρόνο, συντονισμό αεροπορικών εταιρειών, τουριστικών πρακτόρων και κυβερνητικών φορέων. «Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δομηθεί από τη μια μέρα στην άλλη», παραδέχθηκε, συμπληρώνοντας όμως ότι «είναι ένα κεφάλαιο το οποίο επιτέλους πρέπει να ανοίξει και να ξεκινήσουμε εντατική συνεργασία».

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μια τουριστική καμπάνια αλλά και τη δημιουργία μιας νέας γεωπολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας στον τουρισμό της Ανατολικής Μεσογείου. Αντί για μοναχικούς δρομείς, η Κρήτη και η Κύπρος επιλέγουν πλέον να γίνουν συνοδοιπόροι, προσφέροντας έναν κοινό προορισμό που μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στην παγκόσμια σκηνή.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ