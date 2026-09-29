Ο Ιστορικός του μέλλοντος γράφει: Η Εκτός Σχεδίου δόμηση, μια ιστορία για την μεγαλύτερη «σφαγή» (περιουσίας) στην νεότερη Ελλάδα (2026), όπου όλοι κοιμήθηκαν ορθοί ….και ποιος πληρώνει τον βαρκάρη, τελικά;

Η βάρκα μας: Η Εκτός Σχέδιου Δόμηση (δηλ. η ΕΛΛΑΔΑ).

Ο Καπετάνιος: ο ιστορικός νομοθέτης, δηλ. το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Επιβιβάστηκαν στην βάρκα μας, διαχρονικά και αδιάλειπτ α από το έτος 1928, 1978, 1985, 2003, 2020 και 2026 οι παρακατω επιβάτες: Ο ι Ελληνικές οικογένειε ς , οι αλλοδαποί επενδυτές, οι Μηχανικοί εν γένει, ο φόρος μεταβίβασης, το Κ.Η.Δ, η ταυτότητα ακίνητου, η πληρωμή της εκάστοτε πράξης δικαιοπραξία ς για μεταγραφή της στο υποθηκοφυλακείο, οι μεσίτες, οι συμβολαιογράφοι, ο φόρος μεταβίβασης, ο ΕΝΦΙΑ, η ΕΡΤ, το ΤΕΕ , «η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας» τα 689 επαγγέλματα που βιοπορίζονται από την οικοδομή, οι πρόγονοι μας και ο κάματος τους, η ασφάλεια δικαίου, η ισονομία, η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του διοικουμένου, ο ΣΤΕ, η ανάπτυξη, η «ΑΡΜΕΓΑ», η Προστασία της ιδιοκτησίας, το σύνταγμα, το περιβάλλον, το γενικό καλό, ο εχθρός γείτονας, η προδοσία, η παράβαση καθήκοντος, η ατομική ευθύνη, οι ελπίδες μαζί με όνειρα ενός ολόκληρου λαού, η ανάπτυξη ….. και ο εν ισχύ νόμος (Ν.3212/2003).

, …. Κ αι κάπου εκεί στο τέλος βιαστικά μπήκαν 33 άνθρωποι από το χωριό Σείσ ι Τ.Κ Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης, και εν πλω κάπου στ ι ς 25/08/2025…..

… ο καιρός ήταν τέλειο ς (λάδι η θάλασσα), βραδάκι, ξαστεριά, όλοι κοιτούσαν ε τα αστέρια (κάτι σαν τον Τ ιτανικό δηλαδή), νύσταξαν, και δεν πήραν τον ύπνο του δικαίου απλά, αλλά κοιμήθηκα ν ορθοί. Οι 33 από το χωριό Σείσι, δεν κοιμήθηκαν γιατί τους στρίμωξαν στο αμπάρι.

Κάποια στιγμή άρπαξε την ευκαιρία ο ΣΤΕ, κα ι πηρ ε το τιμόνι, αλλά επειδή δεν ήταν η δουλειά του να είναι Καπετάνιος (ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ), πήγαιν ε τη βάρκα μας ολοταχώς στην ξέρα, χωρί ς να το αντιληφθεί κανένας τους…..

Ο ι 33 από το χωριό Σείσι αντλήθηκαν ότι κάτι δεν πάει ορθά, και άρχισαν να φωνάζουν ε : δεν είναι στραβό ς ο γιαλός παιδιά, αρμενίζουμε στραβά: M πρε συ ΣΤΕ(ΝΟΥ), ΣΤΕ(ΝΟΥ).

… τίποτα ……..τώρα που δεν είναι ακόμα αργά, τώρα που ακόμα προλαβαίνουνε, κάνουμε κάλεσμα:

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ Α(Φ)ΑΠΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑΣ……..…γιατί ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας είμαστε εμείς, και ότι επιτρέψουμε να συμβεί στον δίπλα μας θα συμβεί και σε εμάς με μαθηματική ακρίβεια:

«Μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μας!»

Δεν ζητείται προνομιακή μεταχείριση από κανένα, αλλά ζητάμε από το Κράτος το αυτονόητο δηλ., να τηρεί την συμφωνία που έκανε με τον καθένα μας, διαχρονικά από το 1928,οπου υπογράψαμε με μηχανικό, δικηγόρο, συμβολαιογράφος, αποδοχή του φόρου μεταβίβασης και της μεταγραφής των συμβολαίων, δηλ. ζητάμε από το Κράτος και είναι Κράτος δικαίου. Η οικονομική ζημία και η κρίση δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στο Κράτος, που αν το επιτρέψουμε θα γίνει, είναι ανυπολόγιστη.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη συνδρομή σας.

«οὐ μόνον ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν, ἀλλὰ καὶ ἀρχὴν ἀνήρ»

ΤΙΤΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Εκ των τριάντα τριών (33) ιδιοκτητών ακινήτων στο χωριό Σείσι Τ.Κ. Βραχασίου, Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης.

email: [email protected]

Υ.Γ.1: Οι πολίτες ευημερούν όταν ευημερεί η κοινωνία, ποτέ το αντίστροφο, μας έμαθε ο κ. Γιάννης Χρονάκης στο γυμνάσιο στη Νεάπολη.

Υ.Γ.2: Σαρλ ντε Μοντεσκιέ (1689–1755)Ο Γάλλος φιλόσοφος του Διαφωτισμού:

«Η φθορά κάθε διακυβέρνησης ξεκινά σχεδόν πάντα από τη διαφθορά των αρχών της… Όταν οι πολίτες χάνουν την αρετή τους, η δημοκρατία γίνεται επικίνδυνη.»…….(και) ο νοών νοείτω.

Υ.Γ.3: ΕΚΤΟΣ ΕΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ-ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟ 2003.

Οι κανόνες είναι σαφείς:

Όποιος ιδιοκτήτης κατείχε, πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3212/2003, γεωτεμάχιο άνω των 4.000 τ.μ. εκτός σχεδίου, διατηρούσε, σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες μεταβατικές διατάξεις, το δικαίωμα δόμησης χωρίς να απαιτείται πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο.

Μετά το έτος 2003, νομοθετήθηκε ότι απαιτείται πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο.

Τόσο απλά είναι τα πράγματα, και τα έχουμε κάνει πυρηνική φυσική, δεν καταλαβαίνει κανένας ποσό πόνο και ζημιά κάνετε σε 1.000.033 πολίτες.

Αν είναι δυνατόν ……..και το παίζουν όλοι (οι υπεύθυνοι), τρελίτσα.

* Η από 25/9/2026 Ηλεκτρονική Αλληλογραφία έλαβε Αριθμό Πρωτοκόλλου: 4918/2026.