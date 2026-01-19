Το απόγευμα της της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ανταποκρινόμενος σε ευγενή πρόσκληση του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ιεράπετρας, ευλόγησε τη Βασιλόπιτα του δραστήριου αθλητικού Συλλόγου σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευχήθηκε στον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Τζωρτζάκη, στα Μέλη του Δ.Σ. και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και σε όλους τους παρόντες στην εκδήλωση, καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία, ειρήνη, ευημερία και επιτυχία στις πλούσιες δράσεις του Συλλόγου. Επίσης, εξήρε τις αθλητικές διοργανώσεις και λοιπές δράσεις του σωματείου για την υποστήριξη αγώνων δρόμου και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό τη μαζική συμμετοχή, τη διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νικ. Τζωρτζάκης ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο, τους περευρισκομένους εκπροσώπους των Αρχών και των λοιπών φορέων για τη συνεργασία, και παρουσίασε συνοπτικά τις δράσεις και τους νέους στόχους του συλλόγου. Μάλιστα στο τέλος της εκδήλωσης επέδωσε, όπως και σε άλλους Φορείς, στον Σεβ. κ. Κύριλλο ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης μία κασετίνα με τα τρία μετάλλια που μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει ο Σύλλογος και απονέμει στους νικητές των αγώνων, εμπνευσμένα από τα νομίσματα της αρχαίας Ιεράπυτνας.

Στην τελετή κοπής της Βασιλόπιτας έλαβαν μέρος ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Αθανάσιος Ταρλαντέζος, Εφημέριος του Ι. Μ. Ναού Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, εκ μέρους του Δημάρχου Ιεράπετρας και η Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Μαρίνα Αχλάτη.

Παρέστησαν ακόμη ο Διοικητής της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης και Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, ο Αναπληρωτής Λιμενάρχης Ιεράπετρας κ. Αλέξανδρος Ελιώτης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Εμμανουήλ Τζώρτζης, Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, Γεώργιος Χατζάκης, Νεκτάριος Παπαδάκης και Γεώργιος Χατζάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Άννα Αϊβαλιώτη και Μιχάλης Σπυριδάκης, Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων, εκπρόσωποι τοπικών Φορέων και Συλλόγων, τα μέλη, φίλοι του Συλλόγου και αρκετός κόσμος, ενώ ακολούθησε πλούσιο κέρασμα.