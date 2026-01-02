Μέσα στο εορταστικό κλίμα της Πρωτοχρονιάς, λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος ευλόγησε και έκοψε τη Βασιλόπιτα του Συλλόγου Ανάπτυξης Αγίου Ιωάννου στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων «Ιωάννης Καραβελάκης» στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ευχαρίστησε τον αειθαλή Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Νικόλαο Αθάνατο για την πρόσκληση και ευχήθηκε ολόψυχα στους απανταχού Αϊγιαννιώτες και στους κατοίκους της αναπτυσσόμενης περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου, ειρηνικό και καρποφόρο και ευλογημένο από τον Θεό.το νέο έτος 2025, έμπλειο υγείας, χαράς και ελπίδας. Επίσης ευχήθηκε στα μέλη του δραστήριου συλλόγου να συνεχίσουν το φιλότιμο έργο τους για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης, των ηθών και των εθίμων της περιοχής.

Χαιρετισμό και θερμές ευχές για χρόνια πολλά και καλή χρονιά απηύθυναν ο Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Βουλευτής κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Νικ. Αθάνατος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου κ. Εμμανουήλ Λαθουράκης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού και Αγίου Ιωάννου κ. Νεκτάριος Παπαδάκης και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Αργύρης Πανταζής.

Επίσης επίκαιρα κάλαντα και ευχές, που συνέθεσε ο ίδιος σε στίχο δεκαπεντασύλλαβο, απήγγειλε και φέτος με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο γνωστός οδοντίατρος κ. Νίκος Λαμπράκης, ιδρυτικό μέλος και πρώην Πρόεδρος του ιστορικού Συλλόγου του Αγίου Ιωάννου.

Στην τελετή της Βασιλόπιτας έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Αιδεσιμολ. Εφημέριος των Ενοριών Φέρμων, Κουτσουναρίου και Αγίου Ιωάννου Ιερεύς Μιχαήλ Βουγιουκλής και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Παρέστησαν, εκτός από τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Μανώλη Φραγκούλη και τη Βουλευτή Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Νεκτάριος Παπαδάκης, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, Γεώργιος Γιακουμάκης, και Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Άννα Αϊβαλιώτη, Μιχαήλ Σπυριδάκης, Αργύρης Πανταζής και Παναγιώτης Σαρρής, ο Πρόεδρος κ. Εμμανουήλ Λαθουράκης και τα Μέλη της Κοινότητας Αγίου Ιωάννου, οι εκπρόσωποι άλλων τοπικών συλλόγων και πολλοί κάτοικοι του Κουτσουναρίου και των Φέρμων.