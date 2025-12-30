Ο Δήμος Ιεράπετρας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα ξεχωριστό Santa Party, γεμάτο κέφι και χαρούμενη διάθεση, για να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί το 2025 και να υποδεχθούμε το 2026 με ελπίδα και αισιοδοξία.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 17.00 φορέστε τη στολή του Άη Βασίλη ή το κόκκινο σκουφάκι σας, βάλτε το πιο φωτεινό σας χαμόγελο και ελάτε στο παλιό Δημαρχείο ( Πλατεία Κανουπάκη) για μια γιορτινή βόλτα στην πόλη με παραδοσιακά κάλαντα από το συγκρότημα του Νίκου Φυσαράκη αλλά και μελωδίες από τη Δημοτική Φιλαρμονική.