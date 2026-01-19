Σας προσκαλούμε στις 21-1-2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημοκρατίας 31 στην αίθουσα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ» στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2025-2026»(Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης) 2 Έγκριση τευχών δημοπράτησης, διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση δυτικού τμήματος οδού Α.Παπανδρέου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Τζώρτζης ) 3 Αποδοχή δωρεάς προς το Νηπιαγωγείο Κεντριού Ιεράπετρας. (Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης ). 4 Διαγραφή τελών άρδευσης λόγω λάθους υπηρεσίας. (Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης). 5 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου Εμμανουήλ Φραγκούλη στην Αθήνα.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Φραγκούλης