Τον 12ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Τυποποιημένου Ελαιολάδου διοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο την προβολή και την ενίσχυση του σημαντικότερου αγροτικού προϊόντος του νησιού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 02 έως τις 05 Απριλίου 2026.

Η διοργάνωση υλοποιείται σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο επιστημονικών και παραγωγικών φορέων:

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ)

Σύνδεσμος Τυποποιητών Κρήτης (ΣΥΤΕΚ)

Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)

Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ

ΕΛΓΟ Δήμητρα, Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)

Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου

Στόχοι της Διοργάνωσης

Κεντρικοί άξονες του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του Κρητικού εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, η ενδυνάμωση της εικόνας του στην εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς και η βελτίωση της τεχνογνωσίας σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή έως την τυποποίηση.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Επικεφαλής της ομάδας δοκιμαστών αναλαμβάνει η καταξιωμένη εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, χημικός και θεμελιώτρια της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην Ελλάδα, Έφη Χριστοπούλου.

Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις τυποποίησης και εμπορίας εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, συνεταιριστικές οργανώσεις, παραγωγοί ή ομάδες παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά τυποποιημένο προϊόν (με brand & LOT number). Το ελαιόλαδο πρέπει να προέρχεται από την ελαιοκομική περίοδο 2025-2026 και να αφορά ποσότητα τουλάχιστον 1.000 κιλών.

Οι διαγωνιστικές κατηγορίες είναι οι εξής:

Ποιότητα – Τυποποιημένο ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέργειας. Ποιότητα – Τυποποιημένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας (με προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού). Ποιότητα – Τυποποιημένο ελαιόλαδο με πιστοποίηση ΠΟΠ ή ΠΓΕ (με προσκόμιση πιστοποιητικού από τον Agrocert).

Επιπλέον, θα απονεμηθούν διακρίσεις στις κατηγορίες:

Καινοτομία στη συσκευασία

Καινοτομία στην εστίαση

Καινοτομία στον ελαιοτουρισμό

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα ανοίξουν το προσεχές διάστημα.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης:

Τηλέφωνο: 2813 410234

E-mail: [email protected]