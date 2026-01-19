Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες στην Πλατεία Ευρώπης του Δημοτικού Διαμερίσματος Ψυχρού, στο πλαίσιο του υποέργου 2) «Διαμόρφωση Πλατείας Ευρώπης και αποκατάσταση μονοπατιών πρόσβασης προς το Δικταίον Άνδρον», που εντάσσεται στο έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας και αναβάθμιση υποδομών του Δικταίου Άντρου».Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πλατείας, καθώς και στη βελτίωση της ασφαλούς πρόσβασης προς τον σημαντικό αρχαιολογικό και πολιτιστικό χώρο του Δικταίου Άντρου, ενισχύοντας συνολικά την εμπειρία κατοίκων και επισκεπτών.