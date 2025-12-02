Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της παρουσίας της σε αγορές υψηλού εισοδήματος, συμμετείχε στο «Greek Luxury Tourism & Gastronomy Workshop», που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ στις 26 Νοεμβρίου 2025. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην προώθηση του τουρισμού πολυτελείας στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Σαουδικής Αραβίας.

Η αγορά της Σαουδικής Αραβίας παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη όσον αφορά τον εξερχόμενο τουρισμό, με ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ευρωπαϊκούς προορισμούς και ιδιαίτερα για προορισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι Σαουδάραβες ταξιδιώτες πραγματοποίησαν περίπου 11,6 εκατομμύρια διεθνή ταξίδια το 2025, καταγράφοντας αύξηση 17% σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αγγίζει τα 4.800 USD, ενώ το 72% επιλέγει διαμονή σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, αναδεικνύοντας τις υψηλές απαιτήσεις και την αγοραστική δύναμη της συγκεκριμένης αγοράς. Ως προς τις ταξιδιωτικές συνήθειες, η μέση διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό φθάνει τις 9,7 νύχτες, ενώ ο μέσος αριθμός ατόμων ανά ταξίδι είναι 3,8, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση των Σαουδαράβων σε οικογενειακές και ομαδικές διακοπές.

Στο πλαίσιο του workshop, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν B2B συναντήσεις με ταξιδιωτικά γραφεία της Σαουδικής Αραβίας, ενώ έγινε και εκτεταμένη παρουσίαση του προορισμού από τον Αντιπεριφειάρχη Δρ. Κυριάκο Κώτσογλου. Παρουσιάστηκαν η κρητική φιλοξενία, οι εμπειρίες ευεξίας, οι γαστρονομικές παραδόσεις και οι premium υποδομές φιλοξενίας που προσφέρει η Κρήτη στους ταξιδιώτες πολυτελείας. Το Workshop αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για δικτύωση με τους high-end ταξιδιώτες της Μέσης Ανατολής, συμβάλλοντας στην προώθηση της Κρήτης ως κορυφαίου προορισμού πολυτελείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η αντιπροσωπεία είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με την Πρέσβειρα της Ελλάδος στο Ριάντ κ. Αικατερίνη Βαρβαρήγου.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κρήτης Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου, Μαρία Λαβδάκη και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ρεθύμνου, Μανόλης Μαρκαντωνάκης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, τόνισε: «Στη Σαουδική Αραβία, λίγο πολύ κανείς περιμένει να «δει» μια συνεχώς ανερχόμενη -emerging – αγορά, μεγάλα projects σε πλήρη συνάφεια και ένα θεοκρατικό καθεστώς με ίσως κάποιες τάσεις ευελιξίας τον τελευταίο καιρό. Εκείνο που δεν περιμέναμε και μας κατάπληξε ήταν η «φιλοξενία από την καρδιά», κάτι που ας μη γελιόμαστε το θεωρούμε δικό μας πλεονέκτημα και δεν είχαμε κάτι τέτοιο ή σε τέτοιο βαθμό στον Αραβικό κόσμο. Χαμόγελα, πελατοκεντρικότητα, εξυπηρέτηση, προσανατολισμός στη λύση και αποτελεσματικότητα, μας κατέπληξαν, μαζί με το γεγονός ότι είδαμε μια τουριστική προβολή στραμμένη καθαρά στην εμπειρία, με άξονες την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και πάνω από όλα την αυθεντικότητα. Αγαπάνε πολύ τους Έλληνες οι Σαουδάραβες, αλλά η προβολή εκεί θέλει μεγαλύτερο συντονισμό, πρέπει να πάμε όλοι μαζί, ξενοδόχοι, πράκτορες και η Περιφέρεια για να αποκτήσουμε την αναγνωρισιμότητα που θέλουμε και τότε θα έρθουν εκτός την αναγνώριση και τα αποτελέσματα. Εμείς θα συνεχίσουμε, το οφείλουμε, μέσα από την αποστολή μας, ως Κρήτη, Παντού».»