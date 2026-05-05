Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο πρόκειται να επηρεάσουν τη χώρα. Αιτία, όπως αναφέρει o κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, αποτελεί ο συνδυασμός τριών επιφανειακών βαρομετρικών συστημάτων (χαμηλό – υψηλό – χαμηλό), ενισχυμένων από τη μεταφορά αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Σύμφωνα με το AtmoHub, οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία παρασύρουν σωματίδια, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο νέφος σκόνης που αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Η θερμοδυναμική δομή της ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα αναμένεται να περιορίσει τη σκόνη κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το AtmoHub, από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, Τετάρτη 5 Μαϊου, η σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα έχει επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Την επόμενη ημέρα αναμένεται να επηρεαστεί και η Ανατολική Ελλάδα.

Επιπλέον, προς το τέλος της εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα η εξέλιξη του φαινομένου να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τη μεταβολή των ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub: https://portal.atmohub.gr/erimiki-skoni.