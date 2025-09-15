Το τελευταίο διάστημα το Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων και δημοσιευμάτων σχετικά με τις επιδοτήσεις βαμβακιού. Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις με τον Αντιδήμαρχο κ. Μάνο Περυσινάκη να τοποθετείται δημόσια, υπερασπιζόμενος τον Δήμαρχο και τονίζοντας ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες. Η αναλυτική δημοσίευσή του:

“Η ανθρωποφαγία πρέπει να σταματήσει.

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν ανυπόστατες κατηγορίες που αδικούν κατάφωρα τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου και πολλούς κτηνοτρόφους της περιοχής μας, παρουσιάζοντάς τους ως δήθεν λήπτες παράνομων επιδοτήσεων βαμβακιού! Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και όσοι γνωρίζουν το Οροπέδιο και τους ανθρώπους του, το ξέρουν καλά.

Δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος που βάλλεται, ούτε οι κτηνοτρόφοι που αναφέρονται. Είναι συνολικά ο τόπος μας που στοχοποιείται. Όταν αδικείς τον πρώτο πολίτη του Δήμου και τους ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά για την επιβίωσή τους, στην ουσία αδικείς το Οροπέδιο Λασιθίου στο σύνολό του.

Καλώ όσους επιλέγουν, είτε για πολιτικούς λόγους είτε για προσωπικές αντιπαλότητες, να σπιλώνουν συνειδητά ανθρώπους και να διαδίδουν ψεύδη, να σκεφτούν ξανά. Είναι μεγάλη αμαρτία να θυσιάζεται η εικόνα και η ενότητα ενός ολόκληρου τόπου για τη μικρή, προσωπική τους ικανοποίηση.

Ιδιαίτερα λυπηρό είναι όταν αυτό γίνεται από ανθρώπους που κατάγονται ή ζουν στο Οροπέδιο Λασιθίου και γνωρίζουν καλά την αλήθεια. Εκεί η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Γιατί η λασπολογία δεν πλήττει μόνο τους αντιπάλους τους, πλήττει και τις ίδιες τους τις ρίζες, τις οικογένειες, το ίδιο το μέλλον του τόπου μας.

Όσοι θέλουν να «κερδίσουν» με ψέματα και παραποιήσεις, ας γνωρίζουν ότι το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκθέτουν τον ίδιο τον τόπο τους.

Η κοινωνία μας δεν χρειάζεται διχασμό, αλλά ενότητα. Δεν χρειάζεται παραπληροφόρηση, αλλά καθαρή αλήθεια. Κι αυτή η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του Οροπεδίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι, παλεύουν τίμια και με αξιοπρέπεια. Είναι άνθρωποι που παλεύουν 365 μέρες τον χρόνο και δεν έχουν λάβει καμία επιδότηση βαμβακιού όπως ψευδώς διαδίδεται.

Από αύριο θα βγουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, και πιστεύω ότι όσοι διαθέτουν έστω και ένα ίχνος ευσυνειδησίας και ντροπής θα βγουν να ζητήσουν συγγνώμη. Γιατί, όσο κι αν ειπωθεί, μια συγγνώμη δεν αρκεί για να ξεπλυθεί η λάσπη που άδικα πετάχτηκε πάνω σε ανθρώπους τίμιους και εργατικούς.

Και για να δηλώσω με απόλυτη καθαρότητα το πόσο σίγουρος είμαι για όσα λέω: