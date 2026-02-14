Με εξαιρετική επιτυχία και ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του προσομοιωτή πτήσης του σύγχρονου μαχητικού αεροσκάφους F-35 A, η οποία φιλοξενήθηκε στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, προσφέροντας μια μοναδική και πρωτόγνωρη εμπειρία στους μαθητές και στους επισκέπτες της περιοχής.

Περισσότεροι από 130 μαθητές από σχολεία του Οροπεδίου Λασιθίου είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εικονικές πτήσεις μέσω του προσομοιωτή, βιώνοντας με ρεαλιστικό τρόπο την εμπειρία χειρισμού ενός από τα πλέον προηγμένα αεροσκάφη παγκοσμίως. Η δράση ενθουσίασε τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με την τεχνολογία αιχμής, ενισχύοντας το ενδιαφέρον τους για την αεροπορία, την καινοτομία και τις επιστήμες.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε μια ξεχωριστή δράση εκπαιδευτικού και βιωματικού χαρακτήρα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξοικείωση των νέων με τις σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τη σημασία της επένδυσης σε δράσεις που εμπνέουν και διευρύνουν τους ορίζοντες της νέας γενιάς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ανδρουλάκης, ο Διοικητής της 133 Σμηναρχιας Μάχης σμήναρχος κ. Σαράντος ,ο κ. Γιώργος Κωστάκης, καθώς και ο κ. Κεφάλας Κώστας, δημιουργός του προσομοιωτή, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου συνεχίζει να στηρίζει και να φιλοξενεί δράσεις που ενισχύουν την εκπαίδευση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, δημιουργώντας ευκαιρίες και πολύτιμες εμπειρίες για τους νέους και την τοπική κοινωνία.