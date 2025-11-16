Πενήντα δύο χρόνια μετά τον ιστορικό Νοέμβρη του 1973, η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνεχίζει να φωτίζει τον δρόμο των αγώνων για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία. Ο χρόνος δεν δύναται να σβήσει τη μνήμη, να αλλοιώσει τα ιδανικά ή να αποδυναμώσει τη σημασία εκείνης της κορυφαίας πράξης αντίστασης της νεολαίας και του λαού απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών.

Το Πολυτεχνείο υπήρξε αποκορύφωμα ενός αντιδικτατορικού αγώνα με βαθιές ρίζες·από τις διώξεις, τα βασανιστήρια και τις εξορίες, μέχρι τις εμβληματικές πράξεις αντίστασης, τις φωνές των ποιητών και των καλλιτεχνών, και τη συλλογική πίστη πως η τυραννία μπορεί να ανατραπεί.

Το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» δεν αποτελεί μια απλή ιστορική αναφορά. Είναι διαχρονική πυξίδα που υπενθυμίζει το δικαίωμα όλων σε αξιοπρεπή ζωή, σε δημόσια και δωρεάν παιδεία, σε υγεία, σε κοινωνική δικαιοσύνη, σε εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα. Σήμερα, σε μια περίοδο που η ακρίβεια πλήττει τα νοικοκυριά, οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, τα κοινωνικά αγαθά περιορίζονται, οι αντεργατικές πολιτικές αποδυναμώνουν συλλογικές διεκδικήσεις, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου γίνονται ξανά επίκαιρη ανάγκη.

Οι σύγχρονες «πύλες του Πολυτεχνείου» ανοίγουν σε κάθε αγώνα για δημόσια παιδεία και υγεία, για κοινωνική ασφάλιση, για εργασιακή αξιοπρέπεια, για προστασία του φυσικού και δημόσιου χώρου, για ειρήνη και σεβασμό των δικαιωμάτων των λαών. Ανοίγουν σε κάθε προσπάθεια ενάντια στην αυταρχικότητα, την αδικία, την ανισότητα και τη συρρίκνωση των δημοκρατικών θεσμών. Αφορούν τον αγώνα των νέων, των εργαζομένων και κάθε ανθρώπου που παλεύει καθημερινά για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον.

Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει στο παρελθόν. Είναι ένα διαρκές κάλεσμα ευθύνης, συμμετοχής και δράσης. Είναι η απόδειξη ότι ο λαός, όταν ενώνεται, μπορεί να υπερασπίζεται τη δημοκρατία και να ανοίγει νέους δρόμους ελευθερίας. Τιμούμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου συνεχίζοντας τους αγώνες τους, κρατώντας ζωντανά τα ιδανικά που παραμένουν οδηγός από το ’73 μέχρι τα «Πολυτεχνεία» του σήμερα.

Καλούμε τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, τους φορείς, τις συλλογικότητες και όλους τους πολίτες να δώσουμε το παρών στην Πλατεία Αγίου Νικολάου την 17η Νοέμβρη 2025 στις 18:00μ.μ. για να τιμήσουμε τη μνήμη του Πολυτεχνείου και των αγωνιστών του.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Λασιθίου

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Αλέξανδρος Αλεξάκης Αλέξανδρος Αριστοτέλης Κουπατσιάρης