Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ενημερώνει:

“Λόγω των βροχοπτώσεων στο Δήμο μας υπάρχει πιθανότητα το νερό της ύδρευσης στα Δ. Διαμερίσματα του Δήμου να παρουσιάσει θολότητα.