Tακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 13η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της κάλυψης της δαπάνης από ίδια έσοδα του Δήμου για την κατάθεση στη πρόταση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με την πρόσκληση με αρ πρωτ. 2502/26-04-2023 για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και συντήρηση περιβάλλοντα χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου οικισμού Καμινακίου».