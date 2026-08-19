Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει τον 33ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, έναν θεσμό αφιερωμένο στη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και την ελεύθερη δημιουργική έκφραση.



Θέμα του φετινού διαγωνισμού: «Το Δικαίωμα»



Το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία, στη μνήμη, στη διαφορετικότητα, στην αξιοπρέπεια και στην ελπίδα. Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ονειρεύεται, να δημιουργεί, να αγαπά, να μιλά και να ακούγεται.



Αφετηρία έμπνευσης αποτελούν επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο σπουδαίων Ελλήνων ποιητών: Οδυσσέα Ελύτη, Τάσου Λειβαδίτη, Νίκου Εγγονόπουλου, Γιάννη Ρίτσου και Κικής Δημουλά.



Είδη διαγωνισμού:

• Ποίηση

• Διήγημα

• Εικονογραφημένη αφήγηση

• Σενάριο ταινίας μικρού μήκους



Κατηγορίες συμμετοχής:

• Ενήλικες

• Μαθητές Λυκείου

• Μαθητές Γυμνασίου



Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα, ενώ κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερα από ένα είδη.



Προθεσμία υποβολής: 2 Οκτωβρίου 2026 (σφραγίδα ταχυδρομείου).



Αποστολή συμμετοχών:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ρούσσου Καπετανάκη 7

72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου – Κρήτη

Για τον 33ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας



Θα απονεμηθούν βραβεία στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας, καθώς και ειδικές διακρίσεις και έπαινοι. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026 στον Άγιο Νικόλαο.



Πληροφορίες: 28410 89513

Email: [email protected]