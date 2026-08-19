Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αγ. Νικολάου καταγγέλλει περιστατικά απαράδεκτης και εκφοβιστικής συμπεριφοράς σε βάρος εργαζομένων,τα οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες των συναδέλφων, συνδέονται με τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πολίτη της πόλης μας, ελεύθερου επαγγελματία.

Δεν είναι αποδεκτό κανένας εργαζόμενος να αισθάνεται φόβο, πίεση ή απειλή κατά την άσκηση της εργασίας του. Το Σωματείο μας υπερασπίζεται έμπρακτα την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων.

Καλούμε τον Δήμαρχο, την Διοίκηση του Δήμου και κάθε αρμόδιο φορέα να διερευνήσει άμεσα τα καταγγελλόμενα περιστατικά και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμπεριφορών.

Ως Σύλλογος δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε φαινόμενα εκφοβισμού, πιέσεων ή παρεμβάσεων που προσβάλλουν την εργασιακή αξιοπρέπεια και δημιουργούν ένα κλίμα φόβου στον χώρο εργασίας.

Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων

Ο πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη

Καλλιόπη Φραγκάκη Δέσποινα Σεργίου