Το «2ο Φεστιβάλ Κρηνών» ταξιδεύει την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 στην Κρήνη της «Χανιώτενας» στην Κριτσά,

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα παρουσιαστεί το δισκογραφικό έργο του Κρητικού μουσικού και βιολιστή Γιάννη Σφακιανού με τίτλο «Φεγγαρόστρατα» που κυκλοφόρησε το Μάϊο του 2026.

Το άλμπουμ αυτό, που βασίζεται στις φόρμες της κρητικής παραδοσιακής μουσικής με επιρροές από την Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβάνει σημαντικές συνεργασίες, όπως με τον Γιάννη Χαρούλη και τον Γιώργη Ξυλούρη (Ψαρογιώργη).

Συμμετέχουν οι μουσικοί : Γιάννης Σφακιανός (βιολί), Χάρης Λαουρέισεν (λαούτο), Χάρης Μπάκας (κρουστά).

Φιλική συμμετοχή : Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης) – Γιάννης Χαρούλης.

Τοποθεσία : Κρήνη «Χανιώτενας»

Ημερομηνία : 27 Αυγούστου 2026

Ώρα έναρξης : 21:00

Είσοδος ελεύθερη.

Διοργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Τοπική Κοινότητα Κριτσάς Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτσάς «Λατώ»

Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης