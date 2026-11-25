Περισσότερες από 173 κατοικίες, σε διάφορες περιοχές της χώρας, είχαν μισθώσει δύο εγκληματικές ομάδες, προκειμένου να εκδίδουν εικονικές αποδείξεις διαμονής και να εξαπατούν το ελληνικό Δημόσιο, εισπράττοντας παράνομα αποζημιώσεις διανυκτέρευσης. Μάλιστα, σε χαρακτηριστική περίπτωση, σε ακίνητο μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων εμφανίζονταν, βάσει των παραστατικών, να διαμένουν ταυτόχρονα 23 άτομα, ενώ ορισμένα από τα ακίνητα που χρησιμοποιούνταν ως εικονικά καταλύματα δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση.

Για την υπόθεση, την οποία εξιχνίασε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις αστυνομικοί, ένας λιμενικός και δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων, καθώς και 1.309 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι που φέρονται να έκαναν χρήση των εικονικών αποδείξεων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο ομάδες παρείχαν έναντι αμοιβής αποδείξεις διαμονής σε υπαλλήλους που μετακινούνταν για υπηρεσιακούς λόγους, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις, προκειμένου εκείνοι να εισπράττουν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Η συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 418.270 ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σφραγίδες εταιρειών και τέσσερα οχήματα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, παρέχοντας έναντι αμοιβής αποδείξεις «εικονικής» διαμονής σε αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι μετακινούνταν, για υπηρεσιακούς λόγους εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους, με έξοδα του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 24η Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης, συνελήφθησαν συνολικά -17- μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά, καθώς και αστυνομικός, στρατιωτικός και λιμενικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -16- μέλη, που κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα (συμμορία) και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ακόμη -3- αστυνομικοί και υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται -1.309- ταυτοποιημένοι ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, που κατηγορούνται για απάτη, σε βαθμό πλημμελήματος.

Προηγήθηκαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις για τη μετακίνησή τους, προσκόμιζαν «εικονικές» αποδείξεις από ξενοδοχεία που δήθεν διέμεναν.

Ακολούθησε διερεύνηση της υπόθεσης, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, από την οποία προέκυψε η ύπαρξη δύο επιχειρησιακά δομημένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες δρούσαν ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Όπως προέκυψε, τα μέλη των ομάδων, από απροσδιόριστο μέχρι στιγμής χρόνο, είχαν συστήσει και διαχειρίζονταν εταιρείες, μέσω των οποίων μίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως εικονικά καταλύματα. Μέσω αυτών, εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής, έναντι αμοιβής, σε ενδιαφερόμενους μετακινούμενους υπαλλήλους, προκειμένου αυτοί να προσκομίσουν τα παραστατικά στις Υπηρεσίες τους και να λάβουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιήσει την αντίστοιχη διαμονή.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη των εγκληματικών ομάδων χορηγούσαν στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, αποδείξεις «εικονικής» διαμονής, στις οποίες αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους.

Μάλιστα, ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, το αναγραφόμενο στις αποδείξεις χρηματικό ποσό ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχε πράγματι καταβληθεί.

Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας των εγκληματικών ομάδων είναι το γεγονός ότι, μέσω των εταιρειών της πρώτης ομάδας, είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερες από -173- κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ορισμένες από τις οποίες δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου επιφάνειας μόλις -44- τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο, βάσει των εκδοθέντων παραστατικών, εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα -23- άτομα.

Από τις έως τώρα έρευνες προέκυψε ότι τουλάχιστον -1.309- ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών, προκαλώντας συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τουλάχιστον -12.674.600- ευρώ.

Ειδικότερα, από την παράνομη δράση της πρώτης εγκληματικής ομάδας, προέκυψε ζημία στο δημόσιο ύψους -2.840.000- ευρώ, ενώ από τη δράση της έτερης προέκυψε ζημία ύψους -9.520.000- ευρώ.

Παράλληλα με τη δράση των ανωτέρω ομάδων, προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός αποδείξεων έχουν εκδοθεί από -9- εταιρείες που ανήκουν σε αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους», καθώς και από έτερες -2- εταιρείες με κοινή έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται σε τουλάχιστον -225.000- και -89.600- ευρώ, αντίστοιχα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– -418.270- ευρώ, από τα οποία τα -328.375- ευρώ βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε οικία συλληφθείσας,

– πλήθος κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, συνολικής αξίας άνω των -200.000- ευρώ,

– πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και σφραγίδων εταιρειών,

– δύο μηχανήματα POS,

– πλήθος σημειώσεων με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά,

– -4- οχήματα,

– μικροποσότητα ναρκωτικών και

– κυνηγετικό όπλο.

Επίσης, εντοπίστηκαν αποδείξεις ανάληψης μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς των αρχηγικών μελών, οι τέσσερις εκ των οποίων εμφάνιζαν συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των -2.400.000- ευρώ, για τη διερεύνηση της προέλευσης των οποίων ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Για τις περιπτώσεις κατοχής του κυνηγετικού όπλου και των ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκαν δύο αυτοτελείς δικογραφίες σε βάρος ισάριθμων μελών των εγκληματικών ομάδων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.